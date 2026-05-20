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AAP, केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज

याचिका में कहा गया था कि आप नेताओं ने सुनवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2026 at 4:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया.

याचिका सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर किया था. याचिका दायर कर आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई था. याचिका में कहा गया था कि तीनों आप नेताओं ने दिल्ली आबकारी मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष सुनवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. ऐसा कर तीनों नेताओं ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम निर्वाचन आयोग को ये निर्देश दें कि वो आम आदमी पार्टी की मान्यता राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर दे. क्या राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त करने का कोई प्रावधान है. तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तीन अपवादस्वरूप स्थिति में राजनीतिक दल की मान्यता खत्म की जा सकती है. तब कोर्ट ने कहा कि पहली दो स्थितियों के अंतर्गत ये मामला नहीं आता है. तीसरी स्थिति तब आती है जब किसी राजनीतिक दल को यूएपीए या ऐसी ही किसी वजह से गैरकानूनी करार दिया जाए. तीसरी स्थिति में राजनीतिक दल की मान्यता रद्द की जा सकती है. क्या आम आदमी पार्टी तीसरी स्थिति के तहत आती है. तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नहीं.

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