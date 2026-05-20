ETV Bharat / state

AAP, केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )