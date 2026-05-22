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नागरिकों की शांति छीनने का अधिकार किसी को नहीं, ट्रैफिक चौराहों पर होने वाले अनाउंसमेंट पर NGT सख्त

याचिका में बताया गया कि भोपाल के कई प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों पर लगाए गए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम दिनभर तेज आवाज में रिकार्डेड संदेश और चेतावनियां प्रसारित कर रहे हैं. इनकी आवाज इतनी तीव्र है कि आसपास रहने वाले लोगों, दुकानदारों, मरीजों और विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

भोपाल : राजधानी के ट्रैफिक चौराहों पर लगातार गूंज रहे हाई-वाल्यूम पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम अब कानूनी जांच के दायरे में आ गए हैं. दरअसल, बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट मानते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की सेंट्रल जोन बेंच ने प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त निर्देश जारी किए हैं. पर्यावरण कार्यकर्ता राशिद नूर खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने कहा कि स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर नागरिकों की मानसिक शांति और स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता.

सुनवाई के दौरान अधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए साफ कहा कि किसी भी संस्था को ध्वनि प्रदूषण फैलाने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को शांतिपूर्ण और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवन जीने का अधिकार है. पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक शांति और गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार भी इसमें शामिल है.

एमपीपीसीबी को नाइज मैपिंग और सर्वे के निर्देश

एनजीटी ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शहरभर में एम्बियंट नाइज मानिटरिंग, डेसिबल जांच, ध्वनिक सर्वे और नाइज मैपिंग कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही ऐसे सभी अनधिकृत या तय सीमा से ज्यादा ध्वनि पैदा करने वाले सिस्टम को तत्काल बंद या नियंत्रित करने को कहा गया है. इसके साथ ही अधिकरण ने एसओपी तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं, जिसमें ध्वनि सीमा, संचालन समय, साइलेंस जोन सुरक्षा और रियल-टाइम मानिटरिंग जैसे प्रावधान शामिल होंगे.

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मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को

इस मामले में एनजीटी ने भी माना है कि लगातार ऊंचे ध्वनि स्तर से चिड़चिड़ापन, नींद में बाधा, मानसिक तनाव, संवाद में रुकावट और कार्यक्षमता में कमी जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं. विशेष रूप से अस्पतालों, न्यायालयों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास यह स्थिति ज्यादा गंभीर बताई गई हैं. इस मामले में भोपाल कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. वहीं, मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 को होगी.