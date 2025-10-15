बार काउंसिल चुनाव में नामांकन शुल्क बढ़ाने के फैसले को चुनौती, HC ने तय की सुनवाई की अगली तारीख
बार काउंसिल चुनाव में नामांकन शुल्क बढ़ाने के फैसले को अधिवक्ता धीरज कुमार ने चुनौती ही.
रांची: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने झारखंड समेत दूसरे स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन शुल्क को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 25 हजार रुपए कर दिया है. इस फैसले अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कोर्ट को बताया है कि नामांकन शुल्क की अप्रत्याशित बढ़ोतरी अनुचित है. उन्होंने इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आग्रह किया है. उनकी याचिका पर आज जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. अब 6 नवंबर को होगी सुनवाई.
अधिवक्ताओं के अधिकार का होगा हनन
सुनवाई के दौरान बार काउंसिंल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले पर 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है. लिहाजा, उनके आग्रह को स्वीकर करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 6 नवंबर निर्धारित की है.
गौर करने वाली बात ये है कि नामांकन शुल्क नॉन रिफंडेबल है. इससे स्टेट बार काउंसिल के चुनाव अधिवक्ताओं की लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित होगी. उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी अधिकतम 15 हजार रुपए का नामांकन शुल्क लगता है. ऐसे में स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में नामांकन शुल्क 1 लाख 25 हजार कैसे किया जा सकता है. अधिवक्ता धीरज कुमार ने आग्रह किया है कि पूर्व की तरह ही नामांकन शुल्क को 10 हजार रुपए तक रखा जाए.
