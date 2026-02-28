ETV Bharat / state

राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका; 19 मार्च को अगली सुनवाई

राहुल गांधी कि ब्रिटिश नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एस. विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने लखनऊ के MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. इस मामले में 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई होगी.

याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने करीब ढाई घंटे तक कोर्ट के सामने अपनी बात रखी. इसके बाद सरकारी पक्ष ने हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. हाईकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 19 मार्च की तारीख निर्धारित की है.

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर कार्यवाही की मांग की है. इससे पहले याचिकाकर्ता ने MP/MLA कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. इसकी सुनवाई करते हुए लखनऊ की MP/MLA कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया था.

इसके बाद याचिकाकर्ता ने 12 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में अपील की थी. 17 फरवरी को हाईकोर्ट ने शिशिर की याचिका को स्वीकार कर लिया था. दाखिल याचिका सिंगल बेंच के न्यायाधीश राजीव सिंह सुन रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए ब्रिटिश नागरिकता को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली के कोतवाली थाने में FIR दर्ज करने की मांग की है.

लंबे समय से चल रहा मामला: याचिकाकर्ता ने बताया कि राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रायबरेली की MP/MLA कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी. इस दौरान उन्हें कई धमकियां मिलीं.

जान का खतरा होने के चलते उन्होंने इस मामले को लखनऊ की MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर करा लिया. इसके बाद लखनऊ की MP/MLA कोर्ट में सुनवाई हुई थी. वहां से याचिकाकर्ता की मांग को कोर्ट ने मानने इंकार कर दिया था.