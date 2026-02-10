साल के पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों के गायब होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर, कल होगी सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को कानून के मुताबिक काम करने का अधिकार है.
Published : February 10, 2026 at 7:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस साल के पहले 15 दिनों में आठ सौ से ज्यादा लोगों के गायब होने पर कार्रवाई की मांग की गई है. आज चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि याचिका दायर कीजिए ये स्वत: लिस्ट हो जाएगी.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस याचिका पर कल यानि 11 फरवरी को सुनवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अगर 11 फरवरी को सुनवाई नहीं की गई तो ये 18 फरवरी को लिस्ट होगी. तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को कानून के मुताबिक काम करने का अधिकार है. आप याचिका दायर कीजिए वो स्वत: लिस्ट हो जाएगी.
बता दें कि एक खबर के मुताबिक 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 807 लोग दिल्ली से गायब हो गए हैं. इस खबर पर दिल्ली में व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी. 6 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में एक ट्वीट किया और कहा कि गायब होने में बढ़ोतरी की खबरों को पैसे लेकर प्रमोट किया जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने लोगों में भय पैदा करने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी, हालांकि इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में विस्तृत जवाब तलब किया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि अगर ये सही है तो ये काफी गंभीर मामला है.
