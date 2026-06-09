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वकील जागृति शुक्ला की मौत की जांच के लिए याचिका दाखिल, हाईकोर्ट ने बुधवार सुबह तक सरकार से मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

याचिकाओं में आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 9:34 PM IST

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​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला अधिवक्ता जागृति शुक्ला की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन से बुधवार तक प्रगति आख्या मांगी है.

​यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने अमित कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह व अन्य और ममता सिंह व अन्य की ओर से दाखिल दो जनहित याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करते हुए दिया है.

​महिला अधिवक्ता जागृति शुक्ला की मौत से जुड़ी से याचिकाओं में आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है. याचियों का कहना है कि महिला अधिवक्ता की मौत चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई थी, लेकिन जांच एजेंसी इस मामले में शामिल संबंधित चिकित्साकर्मियों (डॉक्टरों/स्टाफ) को गलत तरीके से बचाने का प्रयास कर रही है.

​इस घटना के संबंध में एक महिला अधिवक्ता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह महिला अधिवक्ता घटना के समय जागृति शुक्ला को शुरुआत में मेडिकल कॉलेज लेकर गई थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि आगे की सुनवाई से पहले इस मामले में अब तक हुई जांच की प्रगति से अवगत होना जरूरी है.

कोर्ट ने ​सुनवाई के दौरान उपस्थित राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी, शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र और मुख्य स्थायी अधिवक्ता मनोज सिंह बुधवार सुबह इस मामले की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.

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