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आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग, झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर

झारखंड हाई कोर्ट में आंगनवाड़ी वर्कर्स और असिस्टेंट्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर एक पिटीशन फाइल की गई है.

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आंगनवाड़ी कर्मचारी और अन्य लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 31, 2026 at 12:02 PM IST

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रांची: प्रदेश आंगनबाड़ी यूनियन की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में राज्य भर की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई. यह पहल प्रदेश अध्यक्ष बीना सिन्हा के नेतृत्व में की गई.

याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष गुजरात उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों को आधार बनाते हुए झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाए जाने की मांग की गई है. दोनों उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने बताया कि आंगनबाड़ी कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं.

कई लोग पक्षकार बने

इस याचिका में प्रदेश अध्यक्ष बीना सिन्हा के साथ विभिन्न जिलों के पदाधिकारी भी पक्षकार बने हैं, जिनमें लातेहार से कवित्री नगेसिया, रांची से शेफाली प्यादा एवं आभा देवी, खूंटी से जयंती नाग, पाकुड़ से पंचमी देवी, गुमला से बृषमणि देवी, चतरा से प्रतिमा देवी, गढ़वा से कौशल्या देवी, पलामू से पुष्पा देवी, सिमडेगा से ग्रेसी भुईयां एवं दुमका से मार्सिला हेंब्रम शामिल हैं.

याचिका की पैरवी झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार एवं विमल कुमार द्वारा की जा रही है. इनके साथ जूनियर अधिवक्ताओं की टीम में गोरस चंद्र झा, ऋषि गुप्ता एवं बेबी कुमारी शामिल हैं.

न्यायालय से न्याय मिलेगाः प्रदेश अध्यक्ष बीना सिन्हा

प्रदेश अध्यक्ष बीना सिन्हा ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं वर्षों से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर रही हैं, बावजूद इसके उन्हें अब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल सका है. उन्होंने विश्वास जताया कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा और इस दिशा में सकारात्मक निर्णय प्राप्त होगा.

याचिका का केस नंबर न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा

बीना सिन्हा ने बताया कि याचिका का केस नंबर एक सप्ताह के भीतर न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसे राज्य की सभी आंगनवाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं देख सकेंगी.

इस वर्ष बजट सत्र के दौरान विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन भी किया था

गौरतलब है कि राज्य की आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, उन्हें वेतनमान देने, जब तक वेतनमान नहीं मिलता तब तक के लिए मानदेय की राशि बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में सेविका-सहायिकाओं ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा के समक्ष एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था, जिसमें राज्यभर के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रांची पहुंचीं थीं.

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