बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी विवाद पहुंचा पटना हाईकोर्ट, DM को ट्रस्टी बनाने के आदेश को चुनौती
जय नारायण दास को सिविल कोर्ट ने ठाकुरबाड़ी का महंत घोषित किया था. इसी आदेश के आलोक में उन्होंने याचिका दायर की. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : October 27, 2026 at 8:16 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी में पटना हाईकोर्ट में पटना स्थित बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी के महंत विवाद से सम्बन्धित एक याचिका दायर की गई हैं. ये याचिका महंत जय नारायण दास ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसमें बोर्ड ने पटना के डीएम को ठाकुरबाड़ी का अस्थाई ट्रस्टी नियुक्त किया हैं.
पटना डीएम अस्थाई ट्रस्टी नियुक्त
27 अप्रैल, 2026 को पत्र संख्या 130 के अनुसार बोर्ड ने पटना के डीएम को अस्थाई ट्रस्टी बनाया. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि प्रबंधन समिति के लिए सदस्यों को नामित करें.
धार्मिक न्यास बोर्ड का आदेश कानून के विरुद्ध
दरअसल महंत जय नारायण दास को आधिकारिक तौर पर सिविल कोर्ट द्वारा बाबा भीखमदास ठाकुरबाडी का महंत घोषित किया गया था. साथ ही उन्हें मठ का कब्जा भी सौंपा गया. ऐसे में सिविल कोर्ट के निर्णय के बाद बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रेसिडेंट द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित कानून के विरुद्ध था.
2023 में बोर्ड ने खारिज किया दायर
13 अप्रैल, 2017 को सिविल कोर्ट ने इस सम्बन्ध में दायर विभिन्न याचिकाओं को सुनने के बाद बाबा भीखमदास ठाकुरबाड़ी का विवाद निपटा दिया था. 23 मार्च 2023 बोर्ड द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज करते कहा कि जब विवाद खत्म हो गया हैं, तो बोर्ड की कोई भूमिका नहीं बची.
पुनः सुनवाई के लिए याचिका दायर
इसी मामलें पर पुनः सुनवाई करने के लिए महंत जय नारायण दास ने ये याचिका दायर की हैं. इस मामले पर नवंबर महीने के पहले सप्ताह में सुनवाई होने की सम्भावना हैं.
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