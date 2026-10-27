ETV Bharat / state

बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी विवाद पहुंचा पटना हाईकोर्ट, DM को ट्रस्टी बनाने के आदेश को चुनौती

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी में पटना हाईकोर्ट में पटना स्थित बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी के महंत विवाद से सम्बन्धित एक याचिका दायर की गई हैं. ये याचिका महंत जय नारायण दास ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसमें बोर्ड ने पटना के डीएम को ठाकुरबाड़ी का अस्थाई ट्रस्टी नियुक्त किया हैं.

पटना डीएम अस्थाई ट्रस्टी नियुक्त