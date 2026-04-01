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एसआई भर्ती-2025 परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र

जयपुर: प्रदेश की एसआई भर्ती-2025 की परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2021 की भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों की ओर से प्रार्थना पत्र दायर किया गया है. सूरजमल मीणा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई होगी. प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि एसआई भर्ती-2025 की 5 व 6 अप्रैल को होने वाली प्रस्तावित परीक्षा को फिलहाल चार सप्ताह के लिए स्थगित किया जाए. प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि खंडपीठ में मामले की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए भर्ती परीक्षा को स्थगित किया जाए.

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एसआई भर्ती-2021 को अगस्त 2025 में रद्द कर दिया था. वहीं, 2021 की भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों को 2025 की नई भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं देने का मुद्दा भी हाईकोर्ट में पहुंचा था. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अस्थायी तौर पर इन्हें भर्ती परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 13 नवंबर 2025 के अंतरिम आदेश से एकलपीठ के इस आदेश पर रोक लगा दी.

हाईकोर्ट की खंडपीठ के इस आदेश को प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 के आदेश से हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह 31 मार्च से पहले प्रार्थियों का मामला तय करे. वहीं, प्रार्थियों के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए भी कहा.