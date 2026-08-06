ETV Bharat / state

10 साल पुरानी प्रीमियम गाड़ियों को PUC न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, परिवहन विशेषज्ञ ने की ये टिप्पणी

परिवहन विशेषज्ञ की ओर से यह कहा गया है कि BS-IV मानक की गाड़ियां प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां नहीं हैं. क्या है मामला, पढ़ें..

पुरानी प्रीमियम गाड़ियों को PUC न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
पुरानी प्रीमियम गाड़ियों को PUC न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 9:10 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) को लेकर एक बार फिर बड़ा कानूनी और नीतिगत विवाद खड़ा हो गया है. एक तरफ जहां एक महंगी प्रीमियम वोल्वो कार के मालिक ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को पीयूसी प्रमाण पत्र न दिए जाने के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं दूसरी ओर परिवहन विशेषज्ञों ने दिल्ली-एनसीआर में लागू इस व्यवस्था को तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण और तुगलकी फरमान करार दिया है.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला लाया गया. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश खन्ना ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की 10 साल पुरानी वोल्वो XC-60 डीजल कार पूरी तरह से सड़क पर चलने योग्य है और एमिशन टेस्ट में भी खरी उतरती. बावजूद इसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ी को डि-रजिस्टर किए जाने के कारण पीयूसीसी सेंटर्स का सॉफ्टवेयर सिस्टम इसे सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर रहा है. पीयूसी सर्टिफिकेट न होने की वजह से गाड़ी मालिक को पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे करोड़ों रुपये की प्रीमियम गाड़ी बेकार खड़ी है. यह याचिका ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में (17 दिसंबर के आदेश में) निर्देश दिया था कि सिर्फ गाड़ियों की उम्र के आधार पर केवल BS-IV व BS-VI मानकों का पालन करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न की जाए.

अनिल छिकारा, परिवहन विशेषज्ञ (ETV Bharat)

BS4 व BS6 गाड़ियों में उत्सर्जन स्तर बराबर: पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली सरकार के पूर्व परिवहन उपायुक्त व परिवहन विशेषज्ञ अनिल कुमार छिकारा ने सरकार के रुख व मौजूदा परिवहन नीतियों पर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने इस कानूनी और तकनीकी खामी को विस्तार से उजागर करते हुए सरकार से नियमों पर तत्काल पुनर्विचार की मांग की है. अनिल कुमार छिकारा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया है, उसमें एक वाहन मालिक अपनी एडवांस वोल्वो (डीजल) गाड़ी के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग ने उस गाड़ी को डि-रजिस्टर कर दिया है. इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गुहार लगानी पड़ी है. जहां तक प्रदूषण की बात है, तो यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि BS-IV मानक की गाड़ियां प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां नहीं हैं.

BS4 गाड़ियों में एडवांस इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद: उन्होंने तकनीकी पहलुओं को समझाते हुए कहा कि अगर हम टेलपाइप एमिशन (Tailpipe Emission) को देखें, तो BS4 गाड़ियों का प्रदूषण स्तर लगभग BS6 गाड़ियों के बराबर ही आता है. यह एक बड़ी तकनीकी खामी है. जब 2013 और 2014 में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी (NGT) ने डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल/सीएनजी के लिए 15 साल की उम्र सीमा का नियम लागू किया था, तब उस समय केवल BS-I, BS-II और BS-III गाड़ियां ही इसके दायरे में आ रही थीं. लेकिन BS4 गाड़ियों में एडवांस इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, जो BS6 गाड़ियों के इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के समकक्ष ही है. इसलिए सरकार को इस 10 और 15 साल की उम्र सीमा की मियाद की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए, अन्यथा यह समाज के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा.

दिल्ली-एनसीआर में ही तुगलकी फरमान क्यों: पूर्व परिवहन उपायुक्त अनिल कुमार छिकारा ने इस बात पर जोर दिया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत पूरे भारत में गाड़ियों की फिटनेस और रोड-वर्दीनेस के आधार पर 20 साल बाद भी रजिस्ट्रेशन और एक्सटेंशन देने का प्रावधान है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये बात पूरे देश को आगाह करने वाली है कि भारत के अन्य सभी राज्यों में 20 साल के बाद भी गाड़ियां रजिस्टर होती हैं और अगर वे सड़क पर चलने लायक पाई जाती हैं तो उन्हें एक्सटेंशन दिया जाता है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्वयं 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि BS-IV गाड़ियों को 2030 तक की मोहलत दी जानी चाहिए. इसके बावजूद अब तक इस रिपोर्ट पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी को वैज्ञानिक जांच और अध्ययन करने के निर्देश दिए थे.

स्क्रैप लॉबी के दबाव में अच्छी गाड़ियों की बलि: उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण एजेंसियों व व्यवस्था में बैठे कुछ लोग दबाव में काम करते हुए स्क्रैप लॉबी को बढ़ावा दे रहे हैं. कुछ ऐसी लॉबियां सक्रिय हैं जो BS4 की उन नॉन-पोल्यूटिंग और पूरी तरह फिट गाड़ियों को जबरन स्क्रैप कराने के लिए अग्रसर हैं. केवल दिल्ली और एनसीआर में इस तरह का अलग से जो तुगलकी फरमान थोपा गया है, उसे रिव्यू करने की बेहद सख्त जरूरत है. जिस गवर्नेंस में जनता के साथ अन्याय हो, उसका कोई औचित्य नहीं बचता. सरकार को समाज को विश्वास में लेने के लिए कम से कम तकनीकी मेरिट पर ध्यान देना चाहिए.

इलेक्ट्रिक वाहन बेहतरीन विकल्प: उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों और नए मानकों का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रिक वाहन एक बेहतरीन विकल्प हैं और BS6 गाड़ियां भी अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि BS4 गाड़ियां खराब हैं. अगर कोई गाड़ी Road Worthy है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप उसकी पूरी लाइफ का एक्सटेंशन मिलना ही चाहिए. इस प्रकार का प्रावधान सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए, वरना यह देश व समाज के साथ एक बड़ा अन्याय होगा.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा एक्शन, मंत्री ने दवा खरीद में देरी को लेकर सचिव को भेजा नोटिस

दिल्ली: सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा क्रांति! पीतमपुरा में खुली आधुनिक STEM Lab, सीएम रेखा ने कही ये बड़ी बात

TAGGED:

NO PUC 10 YEAR OLD DIESEL VEHICLES
OLD VEHICLE DENIED PUC PETITION
SUPREME COURT
OLD VEHICLE DENIED PUC PETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.