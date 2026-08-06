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10 साल पुरानी प्रीमियम गाड़ियों को PUC न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, परिवहन विशेषज्ञ ने की ये टिप्पणी

नई दिल्ली: दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) को लेकर एक बार फिर बड़ा कानूनी और नीतिगत विवाद खड़ा हो गया है. एक तरफ जहां एक महंगी प्रीमियम वोल्वो कार के मालिक ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को पीयूसी प्रमाण पत्र न दिए जाने के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं दूसरी ओर परिवहन विशेषज्ञों ने दिल्ली-एनसीआर में लागू इस व्यवस्था को तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण और तुगलकी फरमान करार दिया है.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला लाया गया. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश खन्ना ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की 10 साल पुरानी वोल्वो XC-60 डीजल कार पूरी तरह से सड़क पर चलने योग्य है और एमिशन टेस्ट में भी खरी उतरती. बावजूद इसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ी को डि-रजिस्टर किए जाने के कारण पीयूसीसी सेंटर्स का सॉफ्टवेयर सिस्टम इसे सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर रहा है. पीयूसी सर्टिफिकेट न होने की वजह से गाड़ी मालिक को पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे करोड़ों रुपये की प्रीमियम गाड़ी बेकार खड़ी है. यह याचिका ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में (17 दिसंबर के आदेश में) निर्देश दिया था कि सिर्फ गाड़ियों की उम्र के आधार पर केवल BS-IV व BS-VI मानकों का पालन करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न की जाए.

अनिल छिकारा, परिवहन विशेषज्ञ (ETV Bharat)

BS4 व BS6 गाड़ियों में उत्सर्जन स्तर बराबर: पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली सरकार के पूर्व परिवहन उपायुक्त व परिवहन विशेषज्ञ अनिल कुमार छिकारा ने सरकार के रुख व मौजूदा परिवहन नीतियों पर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने इस कानूनी और तकनीकी खामी को विस्तार से उजागर करते हुए सरकार से नियमों पर तत्काल पुनर्विचार की मांग की है. अनिल कुमार छिकारा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया है, उसमें एक वाहन मालिक अपनी एडवांस वोल्वो (डीजल) गाड़ी के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग ने उस गाड़ी को डि-रजिस्टर कर दिया है. इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गुहार लगानी पड़ी है. जहां तक प्रदूषण की बात है, तो यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि BS-IV मानक की गाड़ियां प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां नहीं हैं.

BS4 गाड़ियों में एडवांस इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद: उन्होंने तकनीकी पहलुओं को समझाते हुए कहा कि अगर हम टेलपाइप एमिशन (Tailpipe Emission) को देखें, तो BS4 गाड़ियों का प्रदूषण स्तर लगभग BS6 गाड़ियों के बराबर ही आता है. यह एक बड़ी तकनीकी खामी है. जब 2013 और 2014 में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी (NGT) ने डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल/सीएनजी के लिए 15 साल की उम्र सीमा का नियम लागू किया था, तब उस समय केवल BS-I, BS-II और BS-III गाड़ियां ही इसके दायरे में आ रही थीं. लेकिन BS4 गाड़ियों में एडवांस इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, जो BS6 गाड़ियों के इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के समकक्ष ही है. इसलिए सरकार को इस 10 और 15 साल की उम्र सीमा की मियाद की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए, अन्यथा यह समाज के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा.