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बिहार में पंचायत चुनाव से पहले बदलेगा परिसीमन? पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर

पटना: इस साल बिहार में पंचायत चुनाव होना है. इससे पहले पंचायतों की जनसंख्या में हुए बदलाव के कारण परिसीमन कराने के लिए पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. ये याचिका मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार और अन्य ने दायर की है. इसमें पंच सरपंच संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष अमोद निराला, जिला परिषद संघ की अध्यक्ष कृष्णा यादव भी शामिल हैं.

परिसीमन में बदलाव की मांग: इस याचिका में कहा गया है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों का नये सिरे से परिसीमन कराये जाने के लिए बिहार सरकार और अन्य को निर्देश दिए जाए. ये कार्य पंचायती चुनाव 2026 के पहले पूरा करा लिया जाए. याचिका में कहा गया कि अंतिम परिसीमन 1994 में 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया था. लिहाजा इस बार परिसीमन होना चाहिए.

क्या बोले पंचायती राज मंत्री?: हालांकि बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि 2026 के पंचायत चुनाव के लिए नया परिसीमन नहीं होगा. हालांकि उन्होंने आरक्षण के रोस्टर में बदलाव की बात जरूर कही है. मंत्री ने कहा, '2021 के कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई है, इसलिए परिसीमन में बदलाव नहीं होगा.'

निर्वाचन आयोग का क्या है कहना?: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार साल 2016 में पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम कचहरी और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए आरक्षण किया गया था. 2016 और 2021 में उसी के आधार पर चुनाव हुए थे. ऐसे में 2026 के चुनाव से पहले विभिन्न पदों का आरक्षण समय रहते पूरा कर लिया जाएगा.