ETV Bharat / state

बिहार में समय पर होगा पंचायत चुनाव? पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर

उन्होंने कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा, 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ई) (1)(3) एवं पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में गठित पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने के पहले किया जाए.'

समय पर हो पंचायत चुनाव आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम और अवनीश ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के रवैये से क्षुब्ध होकर पंचायत चुनाव समय पर चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.

सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है.

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव समय पर कराने को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई. अदालत ने मोहन प्रसाद चौरसिया एवं अन्य की ओर से दायर इस याचिका पर जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने सुनवाई की.

जल्द पूरा होने वाला है कार्यकाल

याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में पूर्व में गठित पंचायती राज संस्थाओं कार्यकाल निकट भविष्य में पूरा होने वाला है. इन संस्थाओं का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बडी भूमिका और योगदान होता हैं.

उनका ये भी कहना था कि वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार बाढ़ की स्थिति का हवाला देते हुए ससमय चुनाव की घोषणा नहीं कर रही है. राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार का तर्क अपनी जगह सही हो सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी परिस्थिति में चुनाव की घोषणा में विलंब नहीं करने का आदेश दिया है. संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि इन पंचायती राज संस्थाओं का समय चुनाव नहीं कराया जाना संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है.

चुनाव में देरी की वजह

असल में पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन होगा. ऐसे में इस साल चुनाव होना संभव नहीं दिख रहा है. पिछली बार साल 2021 में सितंबर से दिसंबर के बीच चुनाव हुए थे. माना जा रहा है कि अब पंचायत चुनाव अगले साल यानी 2027 में होगा. परिसीमन के लिए हाल में ही पंचायती राज विभाग ने 3 करोड़ की राशि भी जारी कर दी है. ऐसे में देखना होगा कि हाईकोर्ट में सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से क्या जवाब दिया जाता है.

ये भी पढ़ें: