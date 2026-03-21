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प्रमोशन में आरक्षण मामला, हाईकोर्ट में SC के जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण फैसले के अनुपालन की मांग

उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के ‘जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण’ फैसले के अनुपालन की मांग हाईकोर्ट में

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 21, 2026 at 1:20 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर कानूनी बहस तेज हो गई है. राज्य में पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ी संवैधानिक शर्तों के पालन को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. जिसमें स्पष्ट निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जारी करने की मांग की गई है. अदालत से प्रार्थना की गई है कि वह परमादेश जारी कर राज्य सरकार को निर्देश दें कि किसी भी सेवा कैडर में पदोन्नति से पहले जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2022) उच्चतम न्यायालय का निर्णय में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए. यह फैसला 28 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें तय की गई थी.

अदालत से अपील की गई कि वर्ष 2012 में सरकार द्वारा इन्दु कुमार पांडे कमेटी का गठन किया गया और उसके उपरांत 4.09.2012 को जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग का गठन किया गया, जस्टिस इरशाद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2016 में सरकार को सौंप दी थी, जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस रिपोर्ट सरकार पर विचार करने उपरांत सरकार को उस पर अमल की कार्रवाई करें. सरकार की ओर से उपस्थित अपर महाधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि जस्टिस इरशाद हुसैन रिपोर्ट सरकार के पास विचाराधीन हैं और इस पर सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा.

इन सभी बातों पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 2 सप्ताह में सरकार समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे और सरकार अगले 9 माह में उक्त मामले में अपना निर्णय याचिकाकर्ता को बताए. याचिका में अदालत से प्रार्थना की गई है कि वह परमादेश ( जारी कर राज्य सरकार को निर्देश दे कि किसी भी सेवा कैडर में पदोन्नति से पहले जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2022) उच्चतम न्यायालय के फैसले में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए. यह फैसला 28 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें तय की गई थी.

याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में क्या कहा?

  • राज्य सरकार हर सेवा के प्रत्येक कैडर का कैडरवार रोस्टर तैयार करें
  • अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कर्मचारियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का वस्तुनिष्ठ आकलन किया जाए.
  • याचिका में अनुरोध किया गया है कि अदालत मामले की परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश भी पारित कर सकती है. साथ ही याचिका की लागत (Cost) प्रदान करने की भी मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व

  • सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले राज्य सरकारों को तीन प्रमुख शर्तें पूरी करनी होंगी
  • पिछड़े वर्गों के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा संकलित करने के उपरांत ही पदोन्नति में आरक्षण पर विचार किया जा सकता है
  • प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव का मूल्यांकन
  • कैडर आधारित रोस्टर का निर्माण
  • यह फैसला पहले के एम. नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) फैसले के सिद्धांतों को और स्पष्ट करता है

उत्तराखंड में लंबे समय से पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विवाद और न्यायिक हस्तक्षेप होते रहे हैं. कई बार प्रमोशन प्रक्रियाएं अदालतों के आदेशों के चलते रुकी या बदली हैं. ऐसे में यह नई याचिका राज्य की प्रशासनिक और कार्मिक व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है. इस याचिका को अधिवक्ता हरि मोहन भाटिया के माध्यम से दायर किया गया है. याचिका 5 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसके कानूनी और प्रशासनिक निहितार्थ अब भी प्रासंगिक बने हुए हैं.

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