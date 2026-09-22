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दिल्ली में DTC के हड़ताल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, कल होगी सुनवाई

याचिका में डीटीसी के कर्मचारियों की चल रही हड़ताल से यात्रियों को हो रही परेशानी पर चिंता जताई गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2026 at 7:12 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के हड़ताल पर रोक की मांग करने वाली एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर कल यानि 23 सितंबर को सुनवाई कर सकती है.

वकील अमी सिसोदिया ने याचिका दायर की है. याचिका में डीटीसी के कर्मचारियों की चल रही हड़ताल से यात्रियों को हो रही परेशानी पर चिंता जताई गई है. याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक बसों के परिचालन से जुड़े ड्राइवर, कंडक्टर और दूसरे कर्मचारी अपनी सैलरी और दूसरी सुविधाओं को बढ़ाने की मांग को लेकर 15 सितंबर से हड़ताल पर हैं.

याचिका में दिल्ली में डीटीसी का परिचालन तुरंत बहाल करने, उनके रखरखाव और बेरोकटोक परिचालन आगे भी जारी रखने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा न होने के कारण, उन्हें आने-जाने के लिए महंगे दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

याचिका में कहा गया है कि इस हड़ताल का असर दिल्ली-एनसीआर के लाखों निवासियों, छात्रों, दिहाड़ी मजदूरों, वेतनभोगी कर्मचारियों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, मरीजों और आर्थिक रूप से कमजोर यात्रियों पर पड़ रहा है, जो सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि हड़ताल की वजह से यात्रियों का दबाव दिल्ली मेट्रो पर बढ़ गया है.

क्या है पूरा मामला

दिल्ली में मौजूदा बस संकट की शुरुआत 15 सितंबर से हुई. शुरुआती तौर पर बुराड़ी डिपो पर बस चालकों व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी. प्रदर्शन का उद्देश्य कर्मचारियों की लंबित मांगों और कामकाजी परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों को सरकार तथा प्रबंधन के सामने रखना था. हालांकि, चालकों व कर्मचारियों के बीच लंबे समय से मौजूद असंतोष के चलते यह विरोध महज एक दिन तक सीमित नहीं रहा. धीरे-धीरे अन्य डिपो के चालक भी इससे जुड़ते चले गए. विरोध प्रदर्शन ने व्यापक रूप ले लिया. इसके बाद यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल गया है. कर्मचारियों का कहना है कि वेतन बढ़ाने की मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी.

क्या हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  • कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांग है कि मौजूदा न्यूनतम दिहाड़ी 862 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिदिन की जाए. कर्मचारियों की ओर से न्यूनतम इन-हैंड वेतन करीब 45,000 रुपये करने की मांग भी रखी गई है.
  • संविदा चालकों व परिचालकों को सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की मांग की गई है. यूनियन का तर्क है कि काम की प्रकृति समान होने के बावजूद सेवा शर्तों और सुविधाओं में अंतर है.
  • चालकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की भी मांग की गई है. कर्मचारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में चालक व उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा की जरूरत होती है. इसलिए सभी चालकों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाए.
  • बस में दुर्घटना, स्क्रैच या अन्य नुकसान की स्थिति में चालक के वेतन से जुर्माना अथवा राशि काटे जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है. कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी कटौतियों का स्पष्ट और पारदर्शी नियम होना चाहिए.
  • कर्मचारियों ने अतिरिक्त समय काम करने पर पारदर्शी ओवरटाइम भुगतान, मेडिकल कवर व सालाना बोनस लागू करने की मांग भी की है.

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