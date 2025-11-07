ETV Bharat / state

राहुल गांधी को संभल कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 'हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है' बयान पर दाखिल याचिका खारिज

इस मामले में 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी. एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया.

राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत.
राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत. (Photo Credit; ANI)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है' बयान मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.

हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी के बयान से देश की जनता को ठेस पहुंची है. यह देशद्रोह से जुड़ा मामला है. यह केस करीब दस महीनों से कोर्ट में चल रहा था. शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

कोर्ट ने माना कि राहुल गांधी का बयान राजनीतिक संदर्भ में दिया गया था, जिसका मकसद किसी समुदाय या संस्था को भड़काना नहीं था. संभल कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि यह फैसला सत्य की जीत है और बीजेपी की राजनीतिक बदले की कार्रवाई को कोर्ट ने नकार दिया है.

वहीं, सिमरन गुप्ता ने कहा, इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे. राहुल गांधी के वकील सगीर सैफी ने बताया कि अदालत ने सिमरन गुप्ता की दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी.

सिमरन गुप्ता ने 23 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सिमरन गुप्ता का आरोप था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को एक कार्यक्रम में कहा था कि 'हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है.' याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी का यह बयान देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सरकारी संस्थाओं पर सवाल खड़ा करता है.

उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि इस बयान को गंभीरता से लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. हालांकि, कई महीनों तक चली सुनवाई और बहस के बाद अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी, जिससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है.

यह भी पढ़ें : उमेश पाल हत्याकांड; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक के बहनोई, वकील, ड्राइवर और नौकर की जमानत खारिज की

TAGGED:

RAHUL GANDHI
PETITION AGAINST RAHUL GANDHI
OUR FIGHT IS WITH INDIAN STATE
राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत
SAMBHAL NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.