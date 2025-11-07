राहुल गांधी को संभल कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 'हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है' बयान पर दाखिल याचिका खारिज
इस मामले में 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी. एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 8:26 PM IST
संभल : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है' बयान मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.
हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी के बयान से देश की जनता को ठेस पहुंची है. यह देशद्रोह से जुड़ा मामला है. यह केस करीब दस महीनों से कोर्ट में चल रहा था. शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
कोर्ट ने माना कि राहुल गांधी का बयान राजनीतिक संदर्भ में दिया गया था, जिसका मकसद किसी समुदाय या संस्था को भड़काना नहीं था. संभल कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि यह फैसला सत्य की जीत है और बीजेपी की राजनीतिक बदले की कार्रवाई को कोर्ट ने नकार दिया है.
वहीं, सिमरन गुप्ता ने कहा, इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे. राहुल गांधी के वकील सगीर सैफी ने बताया कि अदालत ने सिमरन गुप्ता की दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी.
सिमरन गुप्ता ने 23 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सिमरन गुप्ता का आरोप था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को एक कार्यक्रम में कहा था कि 'हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है.' याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी का यह बयान देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सरकारी संस्थाओं पर सवाल खड़ा करता है.
उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि इस बयान को गंभीरता से लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. हालांकि, कई महीनों तक चली सुनवाई और बहस के बाद अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी, जिससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है.
