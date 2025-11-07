ETV Bharat / state

राहुल गांधी को संभल कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 'हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है' बयान पर दाखिल याचिका खारिज

संभल : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है' बयान मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.

हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी के बयान से देश की जनता को ठेस पहुंची है. यह देशद्रोह से जुड़ा मामला है. यह केस करीब दस महीनों से कोर्ट में चल रहा था. शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

कोर्ट ने माना कि राहुल गांधी का बयान राजनीतिक संदर्भ में दिया गया था, जिसका मकसद किसी समुदाय या संस्था को भड़काना नहीं था. संभल कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि यह फैसला सत्य की जीत है और बीजेपी की राजनीतिक बदले की कार्रवाई को कोर्ट ने नकार दिया है.

वहीं, सिमरन गुप्ता ने कहा, इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे. राहुल गांधी के वकील सगीर सैफी ने बताया कि अदालत ने सिमरन गुप्ता की दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी.