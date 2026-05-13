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कोर्ट में बड़े मामले: 'जेडीए उच्चतम बोलीदाता को सौंपे भूमि का कब्जा', न्यायिक सदस्य को जमानत से इनकार

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने सलेक्शन कमेटी की सिफारिशों व तय प्रक्रिया अपनाए बिना आरयूएचएस के असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति देने पर चिकित्सा शिक्षा सचिव, आरयूएचएस के रजिस्ट्रार व असिस्टेंट रजिस्ट्रार गजेन्द्र सिंह जोधा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश डॉ देवीसिंह की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि उनकी भूमि राजस्व ग्राम चैनपुरा में स्थित है. भूमि को पूर्ववर्ती यूआईटी ने अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन योजना लागू नहीं हो सकी. वहीं जेडीए ने उसकी सीमा दीवार को तोड़ दिया और साल 2007 में नीलामी कर दी. याचिका में कहा गया कि सांगानेर के सहायक सेटलमेंट अधिकारी के नवंबर, 1985 के आदेश से उसका नाम खातेदारी में दर्ज है. वहीं यदि भूमि को अवाप्त माना जाए, तो सरकार के मई, 2000 के परिपत्र के आधार पर उसे 25 फीसदी भूमि देनी चाहिए. जिसका विरोध करते हुए जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि जमीन का 3 जून, 1981 को अवार्ड जारी हो गया था और साल 1982 को जेडीए इसका कब्जा ले चुकी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए नीलामी की उच्चतम बोलीदाता को शेष राशि जमा कराने पर भूमि का कब्जा देने को कहा है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर एयरपोर्ट के पास स्थित भूमि के स्वामित्व से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह उच्चतम बोली लगाने वाली एएमबी होटल्स प्रा लि को नई डिमांड जारी करे और शेष राशि जमा होने पर भूमि का कब्जा उसे सौंपे. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश गोपाल लाल की ओर से 18 साल पहले दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सोहनलाल शर्मा ने बताया कि आरयूएचएस में पद की योग्यता के बिना ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर गजेन्द्र सिंह जोधा को नियुक्त कर दिया. याचिका में कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर एंड ऑफिसर-चयन व नियुक्ति अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत सलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के बिना इस पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए नियुक्ति की है. याचिकाकर्ता की ओर से इस अनियमितता को लेकर गत 20 नवंबर को यूनिवर्सिटी को नोटिस भी दिया, लेकिन उसके बाद भी उसे पद से नहीं हटाया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 7 जुलाई को रखी है.

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रिश्वत प्रकरण में न्यायिक सदस्य को जमानत से इनकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर अपीलीय अधिकरण में रिश्वत से जुड़े मामले में न्यायिक सदस्य रही एस सीतालक्ष्मी को राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के हैं और इस स्तर पर उसे जमानत देना उचित नहीं है. जस्टिस चन्द्रप्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश एस सीतालक्ष्मी की ओर से दायर द्वितीय जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि आरोपी ने अधिकरण में न्यायिक सदस्य पद पर रहते हुए मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाइजर्स तथा डेवलपर्स प्रा. लि. के पक्ष में निर्णय पारित कर लगभग 90 करोड़ रुपए की पेनल्टी माफ कर दी. वहीं रिश्वत के तौर पर 50 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए खुद ने लिए, जो उसके निवास पर सरकारी वाहन से बरामद हुए. अनुसंधान में यह भी सामने आया कि उसके घर की तलाशी में एक नेकलेस व एक आईफोन भी बरामद हुआ और इन्हें भी उसने रिश्वत के तौर पर लिया था.

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में गत 22 जनवरी को आरोप पत्र पेश होने के बाद अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं हुई, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी मिलनी चाहिए. उस पर आरोप है कि उसने गोकुल कृपा कॉलोनाइजर्स से रिश्वत राशि ली. वहीं इस फर्म के निदेशक सुमेर सिंह सैनी को पूर्व में जमानत हो चुकी है. आरोपी महिला हैं और उसके वृद्ध ससुर गंभीर बीमार हैं. आरोपी का जयपुर से तबादला हो चुका है, इसलिए गवाहों को प्रभावित करने की आशंका नहीं है, इसलिए जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने कहा कि केवल महिला होने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है.