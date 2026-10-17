कोर्ट की खबरें: मौजमाबाद पंचायत समिति सदस्य चुनाव नामांकन पत्र मामले में याचिका खारिज, सरकारी जमीन आवंटन के लिए बनाएं SOP
याचिका में कहा गया कि समिति का उद्देश्य जनहित में इस त्योहार आयोजन का रहता है.
Published : October 17, 2026 at 8:24 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को मौजमाबाद पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 22 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र अस्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के आदेश को सही करार दिया है. जस्टिस रवि चिरानिंया की विशेष बेंच ने यह आदेश जीतू देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिए. वहीं कोर्ट ने आवासन मंडल को सार्वजनिक भूमि के विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के उपयोग में देने के लिए एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है.
याचिका में रिटर्निंग अधिकारी के 15 अक्टूबर, 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक से ज्यादा प्रस्तावक होने के आधार पर याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया था. याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर कर नामांकन पत्र अस्वीकार करने वाले आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था. जिसके जवाब में एएजी कपिल प्रकाश माथुर ने कहा कि पंचायती राज चुनाव नियम, 1996 की धारा 58 जी के तहत प्रावधान है कि यदि कोई मतदाता एक से ज्यादा नामांकन पत्र पर प्रस्तावक बना है, तो उसका दूसरा नामांकन पत्र खारिज माना जाएगा.
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इसके अलावा धारा 80 के तहत यदि कोई नामांकन पत्र खारिज हो चुका है, तो उसे केवल चुनाव याचिका के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है. ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी की ओर से याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को दूसरे प्रस्तावक के कारण अस्वीकार किया है, जो सही है. इसलिए इसे याचिका के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती. इसलिए याचिका को खारिज की जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन मंडल को कहा है कि सार्वजनिक भूमि को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के उपयोग में देने के लिए एसओपी तैयार करें. अदालत ने कहा कि एसओपी बनने से भविष्य में विवाद और मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा. वहीं अदालत ने कहा है कि संबंधित भूमि को 17 से 19 अक्टूबर तक गतिविधियां संचालित करने के लिए बजरंग सेवा समिति को दें और 20 अक्टूबर को रावण दहन कार्यक्रम के लिए सेक्टर 8 प्रताप नगर व्यापार मंडल समिति को दें. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश सेक्टर 8 प्रताप नगर व्यापार मंडल समिति की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता अभिषेक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता समिति बीते करीब 13 साल से स्थानीय सार्वजनिक मैदान पर दशहरा कार्यक्रम आयोजित करती आई है. इसके लिए उन्हें एक-दो दिन के लिए निर्धारित शुल्क लेकर यह भूमि उपलब्ध कराई जाती है. इस बार उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक व्यावसायिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए बजरंग सेवा समिति को भूमि उपयोग की अनुमति दी गई है. याचिका में कहा गया कि समिति का उद्देश्य जनहित में इस त्योहार आयोजन का रहता है. इसे लेकर आज तक आवासन मंडल के पास भी किसी ने शिकायत नहीं दी है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से भूमि को 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बजरंग सेवा समिति व 20 अक्टूबर को समिति को उपयोग लेने की अनुमति देते हुए आवासन मंडल को भविष्य के लिए एसओपी बनाने को कहा है.
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