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कोर्ट की खबरें: मौजमाबाद पंचायत समिति सदस्य चुनाव नामांकन पत्र मामले में याचिका खारिज, सरकारी जमीन आवंटन के लिए बनाएं SOP

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को मौजमाबाद पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 22 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र अस्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के आदेश को सही करार दिया है. जस्टिस रवि चिरानिंया की विशेष बेंच ने यह आदेश जीतू देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिए. वहीं कोर्ट ने आवासन मंडल को सार्वजनिक भूमि के विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के उपयोग में देने के लिए एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है.