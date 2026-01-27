एपीओ भर्ती परीक्षा 2024: चार अभ्यर्थियों को पास करने के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज
आरपीएससी का तर्क था कि अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन के आधार पर अंक प्राप्त किए. एक अभ्यर्थी का अलग-अलग भर्ती परीक्षा में प्रदर्शन अलग-अलग रहता है.
Published : January 27, 2026 at 1:10 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) भर्ती परीक्षा-2024 में सिर्फ चार अभ्यर्थियों के पास होने से जुड़े मामले में दायर याचिकाएं खारिज कर दी. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सृष्टि सिंघल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने 16 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा था.
याचिका में कहा गया था कि आरपीएससी ने सहायक अभियोजक अधिकारी के 180 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. इसकी मुख्य परीक्षा में तीन हजार अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन सिर्फ चार अभ्यर्थियों को ही पास घोषित किया गया. आयोग के परीक्षा परिणाम के अनुसार अधिकांश अभ्यर्थी तय न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाए, जबकि इस परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी बैठे थे, जिन्होंने पूर्व में सिविल जज की लिखित परीक्षा पास की थी. ऐसे में आयोग का परिणाम मनमाना और अव्यावहारिक है, इसलिए परीक्षा परिणाम रद्द किया जाए.
विरोध में आरपीएससी के तर्क: आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बेग ने इसका विरोध किया और कहा कि परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों ने अपने प्रदर्शन के आधार पर अंक प्राप्त किए हैं. एक अभ्यर्थी का अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में प्रदर्शन अलग-अलग रहता है. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्व में परीक्षा में अधिक अंक लाने पर इस परीक्षा में भी अभ्यर्थी अधिक अंक ही लाएगा. नियमानुसार हर प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक लाने थे. भर्ती में पूरी पारदर्शिता रखी गई है. ऐसे में याचिकाएं खारिज की जाएं. सुनवाई में अदालत ने सफल अभ्यर्थियों के साथ दस असफल अभ्यर्थियों की कॉपी मंगाकर देखी थी.आरपीएससी के परीक्षा नियंत्रक भी अदालत में पेश हुए थे. अदालत ने अब याचिकाएं खारिज कर दी.
