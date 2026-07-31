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हाईकोर्ट का फैसला, सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने कहा, संविधान संशोधन और उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णयों के प्रकाश में विवादित प्रावधानों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 9:36 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (Assistant Prosecution Officer-APO) भर्ती में लागू आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें संविधान में किए गए संशोधनों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के सामने टिक नहीं सकतीं.

याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3(2), 3(5) और 3(6), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम, 2020 की धारा 3(6) तथा वर्ष 1999 के दो शासनादेशों की वैधता को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि रोस्टर प्रणाली लागू करने से आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित सीमा से अधिक हो गया है. उनका यह भी तर्क था कि सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती की 182 रिक्तियों में सामान्य वर्ग के लिए केवल 27 पद रखे गए हैं, जिससे आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ है.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष 1994 के अधिनियम की धारा 3(2) संविधान के अनुच्छेद 16(4-बी) के अनुरूप है, जिसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था. साथ ही धारा 3(5) की व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय पहले ही वैध ठहरा चुका है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी राज्य सरकार के तर्कों का समर्थन किया.

हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन और उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णयों के प्रकाश में विवादित प्रावधानों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है. इसलिए याचिका निराधार है और इसे खारिज किया जाता है.

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