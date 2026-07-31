ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का फैसला, सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (Assistant Prosecution Officer-APO) भर्ती में लागू आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें संविधान में किए गए संशोधनों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के सामने टिक नहीं सकतीं.

याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3(2), 3(5) और 3(6), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम, 2020 की धारा 3(6) तथा वर्ष 1999 के दो शासनादेशों की वैधता को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि रोस्टर प्रणाली लागू करने से आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित सीमा से अधिक हो गया है. उनका यह भी तर्क था कि सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती की 182 रिक्तियों में सामान्य वर्ग के लिए केवल 27 पद रखे गए हैं, जिससे आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ है.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष 1994 के अधिनियम की धारा 3(2) संविधान के अनुच्छेद 16(4-बी) के अनुरूप है, जिसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था. साथ ही धारा 3(5) की व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय पहले ही वैध ठहरा चुका है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी राज्य सरकार के तर्कों का समर्थन किया.