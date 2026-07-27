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अधिवक्ता चैंबर और मल्टी-लेवल पार्किंग नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, दोबारा याचिका दाखिल करने की छूट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की मल्टी-लेवल पार्किंग एंड एडवोकेट्स (अलॉटमेंट एंड ऑक्यूपेंसी) रूल्स, 2026 को चुनौती देने वाली एक अधिवक्ता की याचिका खारिज कर दी. हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित आधारों के साथ नई याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की.

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने की. याचिकाकर्ता, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंजीकृत अधिवक्ता हैं, ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दाखिल कर वर्ष 2026 में बनाए गए मल्टी-लेवल पार्किंग एवं अधिवक्ताओं के आवंटन और अधिभोग संबंधी नियमों की वैधता को चुनौती दी थी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्र ने नियमों की वैधता, उनके लागू होने और हाईकोर्ट के उन्हें बनाने के अधिकार पर कई आपत्तियां उठाईं. लेकिन अदालत ने पाया कि याचिका में इन नियमों को असंवैधानिक या अवैध ठहराने के लिए कोई स्पष्ट संवैधानिक या वैधानिक आधार नहीं दर्शाया गया है. अदालत ने कहा कि याचिका के आधार में यह भी उल्लेख नहीं है कि नियम संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन करते हैं या किस कारण से उन्हें अल्ट्रा वायर्स माना जाए.