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प्रमोशन कोटा 70% से घटाकर 40% करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

न्यायालय ने कहा, ''पदोन्नति के माध्यमों और कोटा निर्धारित करना नियोक्ता के नीतिगत और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है. संजय यादव की रिपोर्ट.

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प्रमोशन कोटा पर चुनौती देने वाली याचिका खारिज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 7:46 PM IST

5 Min Read
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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति का कोटा 70 प्रतिशत से घटाकर 40 पर्सेंट किए जाने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ''किसी कर्मचारी को पदोन्नति के किसी निश्चित कोटे या पदोन्नति के अवसरों की पूर्व निर्धारित संख्या पर स्थायी अथवा अर्जित अधिकार प्राप्त नहीं होता. कर्मचारी का अधिकार केवल लागू नियमों और नीति के अनुसार पदोन्नति के लिए निष्पक्ष रूप से विचार किए जाने तक सीमित है.''

चुनौती देने वाली याचिका खारिज

मामला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों से संबंधित था. कर्मचारियों ने सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति का कोटा 70 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी. दलील दी गई थी कि वर्ष 2021 में पदोन्नति का कोटा 70 प्रतिशत निर्धारित किया गया था और वे इसी व्यवस्था के तहत पदोन्नति के लिए पात्र हो चुके थे. बाद में कंपनी ने वर्ष 2025 में पदोन्नति का कोटा घटाकर 40 फीसदी कर दिया. प्रत्यक्ष भर्ती का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया.


प्रत्यक्ष भर्ती बढ़ाने का तर्क

कंपनी की ओर से न्यायालय को जानकारी दी गई कि आगामी विद्युत परियोजनाओं और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए अधिक संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित ग्रेजुएट इंजीनियरों की आवश्यकता होगी. इसी प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए भर्ती का अनुपात पुनः निर्धारित किया गया है. नई व्यवस्था के तहत सहायक अभियंता के पदों पर 40 प्रतिशत पदोन्नति, 10 प्रतिशत विभागीय परीक्षा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया है.

कंपनी ने यह भी बताया कि साल 2018 में जब याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी, उस समय पदोन्नति का कोटा 40 प्रतिशत ही था. साल 2021 में इसे बढ़ाकर 70 फीसदी किया गया. बाद में प्रशासनिक आवश्यकताओं का री-इवैल्यूएशन करने के बाद पूर्व व्यवस्था को बहाल करने का निर्णय लिया गया.

‘पदोन्नति के अवसर कम होना अपने आप में मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं’

बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ''किसी कर्मचारी के लिए पदोन्नति के अवसर कम हो जाना अपने आप में संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं है. कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, लेकिन वह यह दावा नहीं कर सकता कि पदोन्नति के लिए पहले निर्धारित प्रतिशत को हमेशा जारी रखा जाए.''

न्यायालय ने कहा, ''पदोन्नति के विभिन्न माध्यमों और उनके लिए कोटा निर्धारित करना मुख्य रूप से नियोक्ता के नीतिगत और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है. इसमें विभाग की संरचना, फीडर कैडर की स्थिति, कर्मचारियों का अनुभव, कार्य की प्रकृति तथा विभाग की भविष्य की आवश्यकताओं जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जा सकता है.''


कोर्ट ने नीति में हस्तक्षेप से किया इनकार

हाईकोर्ट ने कहा, ''न्यायालय प्रशासनिक नीति के मामले में अपीलीय प्राधिकारी की तरह नहीं बैठ सकता. जब तक यह साबित न हो कि लिया गया निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, संवैधानिक प्रावधानों या वैधानिक नियमों के विपरीत है, तब तक न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है.'' न्यायालय ने यह भी माना कि पहले 70 प्रतिशत कोटे के आधार पर 23 जूनियर इंजीनियरों को पदोन्नति मिल जाने से अन्य कर्मचारियों के पक्ष में 70 प्रतिशत कोटा जारी रखने का कोई अर्जित अधिकार पैदा नहीं होता.


60 पदों की सीधी भर्ती पर रोक लगाने से इनकार

याचिकाकर्ताओं ने सहायक अभियंता के 60 पदों पर जारी सीधी भर्ती की प्रक्रिया को भी चुनौती दी थी. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसे रोकने से इनकार करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि उससे मौजूदा कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर कम हो सकते हैं. न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा, ''पदोन्नति के अवसरों में कमी और पदोन्नति के अधिकार में अंतर है. किसी कर्मचारी का कोई पदोन्नति का निश्चित या निहित अधिकार नहीं होता, बल्कि उसे उस समय लागू नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार होता है.''

याचिका को माना निराधार, किया खारिज

सभी तथ्यों और कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए हाई कोर्ट ने पदोन्नति कोटा 70 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी करने के निर्णय में कोई अवैधता, मनमानी या विकृति नहीं पाई. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास पूर्व व्यवस्था के तहत पदोन्नति का कोई निहित या अर्जित अधिकार नहीं था.
इसी आधार पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने 39 जूनियर इंजीनियरों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही 40 प्रतिशत पदोन्नति, 10 प्रतिशत विभागीय भर्ती तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती की संशोधित व्यवस्था को बरकरार रखा.

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