NEET-PG 2025 से जुड़े NBEMS के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- यह नीतिगत मामला

कोर्ट ने परीक्षा में 800 में से माइनस 40 अंक प्राप्त करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की अनुमति दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 9:19 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NEET-PG 2025 में माइनस 40 अंक प्राप्त करने वाले एससी/एसटी एवं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की अनुमति देने के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है. ​यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है.

NBEMS ने NEET-PG 2025 परीक्षा में 800 में से माइनस 40 अंक प्राप्त करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की अनुमति दी है. जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को कोर्ट को बताया को गया कि ​दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही इस मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि यह एक नीतिगत मामला है और इसमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं बनता.

यह भी बताया गया कि ​इस मामले को लेकर अन्य याचिका उच्चतम न्यायालय में भी लंबित थी, जिस पर शीर्ष कोरी ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. याची के अधिवक्ता अभिनव गौर ने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए याचिका में कहा था कि यह संविधान के अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समानता) का उल्लंघन है. तर्क दिया कि कट-ऑफ अंकों में इतनी बड़ी कटौती योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया की गरिमा को कम करती है.

याचिका में कहा गया कि दूसरे दौर की काउंसलिंग के बाद 18 हजार से अधिक सीटें खाली रहने पर बोर्ड ने पात्रता मानदंडों में भारी कमी की और एसी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के लिए इसे -40/800 निर्धारित कर दिया. ​सामान्य (डब्ल्यूएस) श्रेणी में कट-ऑफ 276 से घटाकर 103 और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी में इसे 255 से घटाकर 90 कर दिया गया.

याचिका में ​सार्वजनिक स्वास्थ्य पर चिंता​ जताते हुए दलील दी गई थी कि ऐसे डॉक्टर जिनके पास परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम योग्यता भी नहीं है, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोगी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे. यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार को प्रभावित करेगा, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में उच्च स्तर की शैक्षणिक सटीकता की आवश्यकता होती है.

