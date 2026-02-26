ETV Bharat / state

2020 के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा था कि याचिका में कोई तथ्य ऐसा नहीं है, जिससे लगे कि याचिका सुनवाई के योग्य है.

February 26, 2026

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2020 के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चुनाव याचिका हाईकोर्ट से खारिज करने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. अब हाईकोर्ट में ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

बता दें कि कि 17 जनवरी को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दिया था. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा था कि याचिका में कोई तथ्य ऐसा नहीं है, जिससे लगे कि याचिका सुनवाई के योग्य है. याचिका 2020 के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके प्रताप चंद्र ने दायर किया था. प्रताप चंद्र को 2020 के विधानसभा चुनाव में 95 वोट मिले थे.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान मनीष सिसोदिया ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत भ्रष्ट आचरण किया. याचिका में कहा गया था कि मनीष सिसोदिया ने अपने नामांकन हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास का कोई जिक्र नहीं किया था.

कोर्ट ने कहा था कि याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं वे सामान्य आरोप हैं और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 83 के तहत जरुरी तथ्य पेश नहीं किया गया है. कोर्ट ने कहा था कि किसी चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में धारा 100 (1) (डी) के तहत ये तथ्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो कथित भ्रष्ट आचरण किया गया है, उससे चुनाव परिणाम कैसे प्रभावित हुआ. लेकिन याचिका में ये तथ्य बिल्कुल नदारद था.

कोर्ट ने कहा था कि याचिका में जो फोटो लगाए गए हैं, उनमें पार्टी के चुनाव चिह्न और नाम हैं और उसमें सिसोदिया का कोई जिक्र नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि ये फोटो चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद 48 घंटे के प्रतिबंधित समय के दौरान के थे कि नहीं इसका कोई जिक्र नहीं था.

