सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ याचिका; कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने उठाए सवाल, 26 को होगी सुनवाई

बाराबंकी सांसद पुनिया बोले- उत्तर प्रदेश में एक महीने के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो पाना असंभव.

सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका.
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका. (Photo Credit; MP X Account)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
बाराबंकी : कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने प्रदेश मे चल रही एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यह याचिका चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में फाइल की गई है. इस मामले में 26 नवंबर को सुनवाई होनी है.

तनुज पूनिया ने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार जिला व प्रदेश में एसआईआर का कार्य धीमी गति से हो रहा है, उससे सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है. एसआईआर के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया है.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वोटरों की संख्या लगभग 15 करोड़ 42 लाख हैं. इनकी समीक्षा होनी है. इतने कम समय में समीक्षा होना असंभव है. उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. चुनाव आयोग की मंशा मतदाता सूची को प्रभावित करने और चुनावी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करने वाली है.

तनुज पूनिया ने बताया कि इन्ही तमाम बिंदुओं को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में रिट फाइल की है. उन्होंने बताया कि केरल को छोड़कर ऐसी तमाम रिट को कोर्ट ने एक साथ कर लिया है, जिन पर एक साथ सुनवाई होगी, चूंकि केरल में पंचायत चुनाव हैं, इसलिए वहां की रिट को अलग कर दिया गया है.

बता दें कि एसआईआर वोटर लिस्ट को सही करने की प्रक्रिया है. इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए. वहीं यह भी प्रयास किया जाना है कि किसी भी अपात्र को मतदान का अधिकार न मिल सके. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद ही नई लिस्ट जारी की जानी है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में अखिलेश यादव बोले- सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत, यूपी-पश्चिम बंगाल में हो रही वोट काटने की साजिश

BARABANKI CONGRESS MP TANUJ POONIA
SPECIAL INTENSIVE REVISION
QUESTION ON SIR
सांसद तनुज पूनिया सुप्रीम कोर्ट
PETITION AGAINST SIR SUPREME COURT

