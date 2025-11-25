सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ याचिका; कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने उठाए सवाल, 26 को होगी सुनवाई
बाराबंकी सांसद पुनिया बोले- उत्तर प्रदेश में एक महीने के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो पाना असंभव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 8:22 PM IST
बाराबंकी : कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने प्रदेश मे चल रही एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यह याचिका चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में फाइल की गई है. इस मामले में 26 नवंबर को सुनवाई होनी है.
तनुज पूनिया ने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार जिला व प्रदेश में एसआईआर का कार्य धीमी गति से हो रहा है, उससे सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है. एसआईआर के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया है.
कांग्रेस सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वोटरों की संख्या लगभग 15 करोड़ 42 लाख हैं. इनकी समीक्षा होनी है. इतने कम समय में समीक्षा होना असंभव है. उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. चुनाव आयोग की मंशा मतदाता सूची को प्रभावित करने और चुनावी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करने वाली है.
आज बाराबंकी स्थित अपने आवास पर S.I.R. से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रेस वार्ता की।— Tanuj Punia (@tanujpuniaINC) November 25, 2025
इस प्रेस वार्ता के माध्यम से S.I.R. से संबंधित तथ्यों, चुनौतियों और आगे की कार्यवाही पर विस्तृत चर्चा की गई।
जनहित के प्रत्येक प्रश्न पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च… pic.twitter.com/5pSEeWo3jl
तनुज पूनिया ने बताया कि इन्ही तमाम बिंदुओं को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में रिट फाइल की है. उन्होंने बताया कि केरल को छोड़कर ऐसी तमाम रिट को कोर्ट ने एक साथ कर लिया है, जिन पर एक साथ सुनवाई होगी, चूंकि केरल में पंचायत चुनाव हैं, इसलिए वहां की रिट को अलग कर दिया गया है.
बता दें कि एसआईआर वोटर लिस्ट को सही करने की प्रक्रिया है. इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए. वहीं यह भी प्रयास किया जाना है कि किसी भी अपात्र को मतदान का अधिकार न मिल सके. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद ही नई लिस्ट जारी की जानी है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में अखिलेश यादव बोले- सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत, यूपी-पश्चिम बंगाल में हो रही वोट काटने की साजिश