ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ याचिका; कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने उठाए सवाल, 26 को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका. ( Photo Credit; MP X Account )