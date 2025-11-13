ETV Bharat / state

मंडी से कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती देने वाला मामला, 18 नवंबर को तय होंगे मुद्दे

प्रार्थी ने मंडी संसदीय सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है.

Petition Against BJP MP Kangana
मंडी सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 8:37 PM IST

4 Min Read
शिमला: मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 18 नवंबर को मुद्दे तय किए जाएंगे. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस प्रक्रिया के बाद न्यायालय की तरफ से तय मुद्दों को साबित करने का दायित्व संबंधित पक्ष का होगा. अदालत में प्रार्थी लायक राम नेगी की ओर से मुद्दे सुझा दिए गए हैं. वहीं, भाजपा सांसद कंगना रनौत और चुनाव आयोग की ओर से मुद्दे सुझाने बाकी हैं. इस मामले में हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को प्रतिवादी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था.

उल्लेखनीय है कि, जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से नामंजूर करने का आरोप लगाते हुए मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है. प्रार्थी लायक राम नेगी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर डीसी मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है. प्रार्थी लायक राम नेगी के अनुसार उसने 14 मई 2024 को लोक सभा चुनाव के लिए मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था.

प्रार्थी का कहना है कि, वन विभाग से असामयिक रिटायरमेंट होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी और जरूरी नो-ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे. नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन आदि के नो-ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे. उसे यह प्रमाणपत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया. फिर 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी.

प्रार्थी के अनुसार, 15 मई को उसने विभिन्न विभागों की तरफ से जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो-ड्यूज सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे परंतु उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इंकार करते हुए बताया कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो-ड्यूज सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है और उसे अब दूर नहीं किया जा सकता. साथ ही ये बताया गया कि प्रार्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है.

प्रार्थी के अनुसार नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया. प्रार्थी के अनुसार यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी कि उसका नामांकन नामंजूर कर दिया जाता. प्रार्थी का कहना है कि यदि उसे चुनाव लडने का अवसर प्रदान किया जाता तो संभवत: वह लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता. प्रार्थी ने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है, ताकि पुन: इस सीट के लिए चुनाव हो सके.

वहीं, एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से 6 सितंबर 2025 को जारी उच्चतम वेतनमान को वापस लेने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी है. इस अधिसूचना के माध्यम से 3 जनवरी 2022 की उच्चतम पे स्केल वापस लेने की बात कही गई है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद इस अधिसूचना के अमल पर रोक लगाने के आदेश जारी किए.

अदालत ने 9 सितंबर को नोटिस जारी किया था और सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया था. सरकार की तरफ से अभी भी जवाब दाखिल नहीं किया है इसलिए कोर्ट ने चार हफ्ते का अतिरिक्त समय देने के आदेश जारी किए. मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को तय की गई है.

