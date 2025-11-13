ETV Bharat / state

मंडी से कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती देने वाला मामला, 18 नवंबर को तय होंगे मुद्दे

शिमला: मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 18 नवंबर को मुद्दे तय किए जाएंगे. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस प्रक्रिया के बाद न्यायालय की तरफ से तय मुद्दों को साबित करने का दायित्व संबंधित पक्ष का होगा. अदालत में प्रार्थी लायक राम नेगी की ओर से मुद्दे सुझा दिए गए हैं. वहीं, भाजपा सांसद कंगना रनौत और चुनाव आयोग की ओर से मुद्दे सुझाने बाकी हैं. इस मामले में हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को प्रतिवादी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था.

उल्लेखनीय है कि, जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से नामंजूर करने का आरोप लगाते हुए मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है. प्रार्थी लायक राम नेगी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर डीसी मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है. प्रार्थी लायक राम नेगी के अनुसार उसने 14 मई 2024 को लोक सभा चुनाव के लिए मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था.

प्रार्थी का कहना है कि, वन विभाग से असामयिक रिटायरमेंट होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी और जरूरी नो-ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे. नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन आदि के नो-ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे. उसे यह प्रमाणपत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया. फिर 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी.

प्रार्थी के अनुसार, 15 मई को उसने विभिन्न विभागों की तरफ से जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो-ड्यूज सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे परंतु उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इंकार करते हुए बताया कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो-ड्यूज सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है और उसे अब दूर नहीं किया जा सकता. साथ ही ये बताया गया कि प्रार्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है.

प्रार्थी के अनुसार नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया. प्रार्थी के अनुसार यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी कि उसका नामांकन नामंजूर कर दिया जाता. प्रार्थी का कहना है कि यदि उसे चुनाव लडने का अवसर प्रदान किया जाता तो संभवत: वह लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता. प्रार्थी ने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है, ताकि पुन: इस सीट के लिए चुनाव हो सके.