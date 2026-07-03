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यूपी के चार हजार मदरसों को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने एटीएस जांच के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचियों को छूट दी है कि जांच समिति के समक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 9:29 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के लगभग चार हजार मदरसों की आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा शुरू की गई जांच को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच की शुरुआत को किसी भी तरह से दबावकारी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता.

​यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है. कमेटी ऑफ मैनेजमेंट व अन्य की याचिका में राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत एटीएस को जांच सौंपी गई है.

​याचिका के समर्थन में दलील दी गई कि इससे पहले भी लगभग इन्हीं आधारों पर दो बार जांच की जा चुकी है, जिसमें याचियों के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं मिला था. आरोप लगाया गया कि यह नई जांच केवल याचियों को परेशान करने के लिए की जा रही है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए.

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि यह जांच केवल किसी एक संस्थान के खिलाफ नहीं बल्कि विभिन्न स्रोतों से मिले इनपुट के आधार पर प्रदेश के करीब चार हजार मदरसों की जा रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि जांच कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है और याचियों को अपना पक्ष रखने की पूरी आजादी है. ​मामले के तथ्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का संचालन याचियों के खिलाफ कोई दंडात्मक या दमनकारी कार्रवाई नहीं माना जा सकता. न्यायालय इस चरण में याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं है.

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचियों को छूट दी है कि जांच समिति के समक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और यदि कोई जवाब दाखिल किया जाता है तो समिति उस पर उचित विचार करेगी.

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