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यूपी के चार हजार मदरसों को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने एटीएस जांच के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के लगभग चार हजार मदरसों की आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा शुरू की गई जांच को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच की शुरुआत को किसी भी तरह से दबावकारी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता.

​यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है. कमेटी ऑफ मैनेजमेंट व अन्य की याचिका में राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत एटीएस को जांच सौंपी गई है.

​याचिका के समर्थन में दलील दी गई कि इससे पहले भी लगभग इन्हीं आधारों पर दो बार जांच की जा चुकी है, जिसमें याचियों के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं मिला था. आरोप लगाया गया कि यह नई जांच केवल याचियों को परेशान करने के लिए की जा रही है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए.

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि यह जांच केवल किसी एक संस्थान के खिलाफ नहीं बल्कि विभिन्न स्रोतों से मिले इनपुट के आधार पर प्रदेश के करीब चार हजार मदरसों की जा रही है.