ETV Bharat / state

लखनऊ में PETA India का प्रदर्शन; लोगों से 'वीगन' बनने की अपील

लखनऊ: पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया (PETA India) और आश्रय फाउंडेशन ने प्रदर्शन किया. इस दौरान एक समर्थक ने खूनी रंग से सनी बॉडीशूट पहनकर खुद को हुक से लटकाया साथ बकरी और सूअर की प्रतिकृति भी रखी गई. इससे यह संदेश दिया गया कि किसी भी जीव को किसी के क्षणिक स्वाद या संतुष्टि के लिए मारना, टुकड़ों में काटना गलत है. प्रदर्शन करने वालों ने लोगों से वीगन होने की भी अपील की.

PETA इंडिया की कैंपेन कोऑर्डिनेटर अपेक्षा तामणे ने कहा कि कि मनुष्य भी कई जीवों में से एक है. इसके पास यह विकल्प है कि वह अत्याचारी बने या रक्षक. हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जानवरों को शांति से जीने दें. उन्हें दर्द और भय महसूस कराते हुए टुकड़ों में न बदलें और उनके जीवन का सम्मान करें.

उन्होंने कहा कि PETA इंडिया सभी से करुणा और सम्मान दिखाने और ऐसे खाद्य विकल्प चुनने की अपील कर रही है, जो जीवन को महत्व दें. सूअर और बकरियां सामाजिक, अत्यधिक बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से जटिल जीव हैं. इनकी अपनी भावनाएं हैं.

बिल्कुल वैसे ही जैसे कुत्ते और बिल्लियां, जिन्हें हम प्यार करते हैं. सूअर सपने देखने, अपना नाम पहचानने और अन्य सूअरों की खुशी या पीड़ा के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए जाने जाते हैं. बकरियां चंचल होती हैं. पहेलियां सुलझाने और फाटक खोलने में माहिर होती हैं. इनकी याददाश्त बेहद तेज होती है.

अपेक्षा ने कहा कि इसके बावजूद मांस, अंडा और डेयरी उद्योग के लिए बड़ी संख्या में जानवरों को गंभीर यातनाओं के बीच विशाल गोदामों में पाला जाता है. बकरियों का गला होश में रहते हुए रेत दिया जाता है. सूअरों को दिल में छुरा घोंपा जाता है.

मुर्गियों को उनके साथियों के सामने ही मारा जाता है. मछलियों का दम घोंटकर या जीवित अवस्था में ही चीर दिया जाता है. अंडा देने वाली मुर्गियों को इतने छोटी पिंजरों में बंद रखा जाता है कि वह पंख तक नहीं फैला सकतीं.

गायों और भैंसों को वाहनों में इतना ठूंस-ठूंसकर भरा जाता है कि कई बार उनकी हड्डियां तक टूट जाती हैं. नर चूजे जो अंडे नहीं दे सकते अक्सर जला दिए जाते हैं. डुबो दिए जाते हैं या कुचल दिए जाते हैं. उन्हें जिंदा मछलियों को खिला दिया जाता है. जानवरों को क्रूर तरीकों से मार दिया जाता है.

इसी तरह से दूध नहीं देने के कारण नर बछड़ों को जन्म के तुरंत बाद मां से अलग कर दिया जाता है. उन्हें भूखा छोड़ा जाता है. त्याग दिया जाता है और फिर मांस या चमड़े के लिए मार दिया जाता है.