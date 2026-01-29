लखनऊ में PETA India का प्रदर्शन; लोगों से 'वीगन' बनने की अपील

ETV Bharat / state

January 29, 2026

लखनऊ: पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया (PETA India) और आश्रय फाउंडेशन ने प्रदर्शन किया. इस दौरान एक समर्थक ने खूनी रंग से सनी बॉडीशूट पहनकर खुद को हुक से लटकाया साथ बकरी और सूअर की प्रतिकृति भी रखी गई. इससे यह संदेश दिया गया कि किसी भी जीव को किसी के क्षणिक स्वाद या संतुष्टि के लिए मारना, टुकड़ों में काटना गलत है. प्रदर्शन करने वालों ने लोगों से वीगन होने की भी अपील की.

PETA इंडिया की कैंपेन कोऑर्डिनेटर अपेक्षा तामणे ने कहा कि कि मनुष्य भी कई जीवों में से एक है. इसके पास यह विकल्प है कि वह अत्याचारी बने या रक्षक. हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जानवरों को शांति से जीने दें. उन्हें दर्द और भय महसूस कराते हुए टुकड़ों में न बदलें और उनके जीवन का सम्मान करें.

उन्होंने कहा कि PETA इंडिया सभी से करुणा और सम्मान दिखाने और ऐसे खाद्य विकल्प चुनने की अपील कर रही है, जो जीवन को महत्व दें. सूअर और बकरियां सामाजिक, अत्यधिक बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से जटिल जीव हैं. इनकी अपनी भावनाएं हैं.

बिल्कुल वैसे ही जैसे कुत्ते और बिल्लियां, जिन्हें हम प्यार करते हैं. सूअर सपने देखने, अपना नाम पहचानने और अन्य सूअरों की खुशी या पीड़ा के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए जाने जाते हैं. बकरियां चंचल होती हैं. पहेलियां सुलझाने और फाटक खोलने में माहिर होती हैं. इनकी याददाश्त बेहद तेज होती है.

अपेक्षा ने कहा कि इसके बावजूद मांस, अंडा और डेयरी उद्योग के लिए बड़ी संख्या में जानवरों को गंभीर यातनाओं के बीच विशाल गोदामों में पाला जाता है. बकरियों का गला होश में रहते हुए रेत दिया जाता है. सूअरों को दिल में छुरा घोंपा जाता है.

मुर्गियों को उनके साथियों के सामने ही मारा जाता है. मछलियों का दम घोंटकर या जीवित अवस्था में ही चीर दिया जाता है. अंडा देने वाली मुर्गियों को इतने छोटी पिंजरों में बंद रखा जाता है कि वह पंख तक नहीं फैला सकतीं.

गायों और भैंसों को वाहनों में इतना ठूंस-ठूंसकर भरा जाता है कि कई बार उनकी हड्डियां तक टूट जाती हैं. नर चूजे जो अंडे नहीं दे सकते अक्सर जला दिए जाते हैं. डुबो दिए जाते हैं या कुचल दिए जाते हैं. उन्हें जिंदा मछलियों को खिला दिया जाता है. जानवरों को क्रूर तरीकों से मार दिया जाता है.

इसी तरह से दूध नहीं देने के कारण नर बछड़ों को जन्म के तुरंत बाद मां से अलग कर दिया जाता है. उन्हें भूखा छोड़ा जाता है. त्याग दिया जाता है और फिर मांस या चमड़े के लिए मार दिया जाता है.

PETA इंडिया के अनुसार, एक शाकाहारी (वीगन) व्यक्ति हर साल लगभग 200 जानवरों की जान बचा सकता है. इसके अलावा वीगन आहार अपनाने से हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर के जोखिम में भी कमी आती है. पशुपालन उद्योग जल संकट का भी प्रमुख कारण है.

एनिमल लिबरेशन लखनऊ की प्रदर्शनी.
एनिमल लिबरेशन लखनऊ की प्रदर्शनी. (Photo Credit: ETV Bharat)

एनिमल लिबरेशन की प्रदर्शनी: एनिमल लिबरेशन लखनऊ ने बुधवार को रूमी दरवाजा में प्रभावशाली और आंकड़ों पर आधारित प्रदर्शनी प्रस्तुत की. एनिमल लिबरेशन लखनऊ की तनीषा का कहना है कि भारत सरकार और वैश्विक डाटा बताते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है.

सालाना 230 मिलियन टन से अधिक उत्पादन होता है. वहीं, यह बीफ के शीर्ष वैश्विक निर्यातकों में भी शामिल है. प्रति वर्ष 1.3 मिलियन टन से बीफ अधिक निर्यात किया जाता है.

दूध भारतीय जीवन का अभिन्न अंग है. पोषण और ग्रामीण आजीविका से जुड़ा हुआ है, लेकिन डेयरी उद्योग की व्यापक कार्यप्रणाली पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है. पशुओं का बार-बार प्रजनन कराया जाता है. बछड़ों को जन्म के कुछ समय बाद ही अलग कर दिया जाता है.

जब दूध उत्पादन कम हो जाता है, तो पशुओं को बेच दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है. वध के लिए भेज दिया जाता है. यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य प्रक्रिया है. एक सभ्य समाज के रूप में हमें वीगन जीवनशैली अपनाकर दुग्ध पशुओं के शोषण को समाप्त करना होगा.

लखनऊ के पशु अधिकार कार्यकर्ता नवीन सिंह ने कहा कि हम इन गायों को यहां हर रोज देखते हैं. घरों के बाहर और यातायात चौराहों के पास पड़ी रहती हैं. ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इनमें से कई गायें पास की डेयरियों से आती हैं.

क्या है एनिमल लिबरेशन: लखनऊ एनिमल लिबरेशन युवाओं का एक समूह है. यह भारत में पशु अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से शांतिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित करता है.

