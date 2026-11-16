भारत का मोस्ट वीगन फ्रेंडली शहर बना भोपाल, बिना दूध की मिठाई और इन पकवानों दिलाया खिताब
नवंबर महीने में भोपाल को मिला जबरदस्त खिताब, पेटा ने राजधानी को दिया वीगन फ्रेंडली शहर का खिताब. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 6:07 PM IST
भोपाल: अगर आप झीलों के शहर के तौर पर ही भोपाल को जानते हैं, तो इस पहचान में एक सितारा और जोड़ लीजिए. भोपाल अब भारत की मोस्ट वीगन फ्रेंडली सिटी भी है. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया यानि पेटा इंडिया ने वर्ल्ड वीगन मंथ नवंबर में भोपाल को ये खिताब दिया है. इस अवार्ड की वजह भोपाल में बनने वाले वो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जिन्हें वीगन तरीके से ही तैयार किया जाता है. अब आपके मुंह में पानी आ जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि भोपाल में वेज कबाब से लेकर क्चचे केले के समोसे दाल पकवान, बिना दूध की सुलेमानी चाय भी इसमें शामिल हैं. और हां त्योहारी सीजन में वीगन मिठाई भी भोपाल में लांच हो चुकी है.
भोपाल झीलों के साथ, भारत का टॉप मोस्ट वीगन फ्रेंडली शहर
नवंबर को वीगन मंथ कहा जाता है. इस महीने में ये उपलब्धि भोपाल के नाम दर्ज हुई. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने भोपाल को भारत का मोस्ट वीगन फ्रेंडली शहर का खिताब दिया है. भोपाल को ये खिताब दिए जाने के वजह है, वो तमाम ट्रेडिशनल फूड आइटम जो वीगन हैं. पेटा इंडिया की सीनियर मैनेजर डॉ किरण आहूजा बताती हैं, "पेटा इंडिया ने झीलों के इस शहर को वीगन कबाब, वीगन आइसक्रीम के अलावा पारंपरिक वीगन विकल्पों की वजह से ये खिताब दिया है. इसके जरिए भोपाल के अलावा यहां आने वाले सैलानियों के सामने भी वीगन विकल्प मौजूद रहते हैं.
किरण आहूजा कहती हैं, लोगों को मालूम होना चाहिए पशुओं को किस क्रूरता से गुजरना पड़ता है. अंडों के लिए जो मूर्गियां इस्तेमाल होती हैं, उन्हें इतने छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है कि वो वहां पर अपने पंख भी नहीं पसार सकती. गाय-भैंसे किस तरह से गाड़ियों में ठसाठस भरे रहते हैं. आप सबने देखा ही है. मछलियां कई बार जिंदा ही काट दी जाती है. नर चूजे इन्हें इसलिए मार दिया जाता है कि ये अंडा नहीं दे सकते. ऐसे में वीगन फूड की उपलब्धता इन हालात को बदलने में एक महती भूमिका निभाएगी.
भोपाल कबाबी से लेकर बिना दूध की मिठाई वीगन स्ट्रीट फूड
तो भोपाल वीगन फ्रेंडली सिटी कैसे बना. इस सवाल का जवाब है उन पारंपरिक व्यंजनों की बदौलत जो पूरी तरह से वीगन फ्रेंडली हैं. इनमें बैरागढ़ इलाके में खास तौर पर पसंद किए जाने वाले दाल पकवान से लेकर कच्चे केले के समोसे, टमाटर सेव की सब्जी, पानी पुरी, भेल पुरी, कचोरी, बगैर घी के इस्तेमाल के बनाए जा सकते हैं. इसके स्ट्रीट फूड में पोहा जलेबी और बिना दूध की लाल सुलेमानी चाय भी इसमें शामिल हैं.
इसके साथ ही वेज कबाब वीगन चीज केक, वीगन आइसक्रीम बिना दूध वाली काफी और बिना दूध की मिठाइयां भी शामिल हैं. आईआईएसईआर भोपाल की पहल सोया मिल्क और टोफू भी परोसे जाते हैं. बाकायदा शहर में वीगन कम्यूनिटी बनी हुई है. इस ग्रुप के सदस्य अयान अली सिद्दकी ने ईद अल अजहा के मौके पर कटहल की बिरयानी बांटी थी."
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वीगन बनें तो 200 जानवरों को बचा लेते हैं आप हर साल
पेटा इंडिया के मुताबिक भारत में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले शाकाहारी आबादी ज्यादा है. भारत इस मामले में दुनिया की तीसरे नंबर की आबादी है. इसमें से भी 10 प्रतिशत उन लोगों का है, जो वीगन हैं. पेटा इंडिया ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वीगन हो जाने का फैसला करता है तो वो पूरे एक वर्ष में करीब 200 जानवरों को जीवित बचा ले जाता है.