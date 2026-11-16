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भारत का मोस्ट वीगन फ्रेंडली शहर बना भोपाल, बिना दूध की मिठाई और इन पकवानों दिलाया खिताब

भारत का मोस्ट वीगन फ्रेंडली शहर बना भोपाल ( ETV Bharat )

भोपाल: अगर आप झीलों के शहर के तौर पर ही भोपाल को जानते हैं, तो इस पहचान में एक सितारा और जोड़ लीजिए. भोपाल अब भारत की मोस्ट वीगन फ्रेंडली सिटी भी है. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया यानि पेटा इंडिया ने वर्ल्ड वीगन मंथ नवंबर में भोपाल को ये खिताब दिया है. इस अवार्ड की वजह भोपाल में बनने वाले वो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जिन्हें वीगन तरीके से ही तैयार किया जाता है. अब आपके मुंह में पानी आ जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि भोपाल में वेज कबाब से लेकर क्चचे केले के समोसे दाल पकवान, बिना दूध की सुलेमानी चाय भी इसमें शामिल हैं. और हां त्योहारी सीजन में वीगन मिठाई भी भोपाल में लांच हो चुकी है.

भोपाल झीलों के साथ, भारत का टॉप मोस्ट वीगन फ्रेंडली शहर