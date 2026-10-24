यूपी में PET आज, विशेष बसों के साथ परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलीं
यूपीएसआरटीसी ने बसों के संचालन के लिए किए खास इंतजाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:37 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 1:43 PM IST
आगरा/झांसी/बलिया: प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (पीईटी) देने के लिए बाहरी जिलों के 1.35 लाख अभ्यर्थी ताजनगरी आएंगे. सभी अभ्यर्थी तीन दिनों तक परीक्षा में शामिल होंगे. इनके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने रोडवेज बसें संचालन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. आगरा व मथुरा के लिए विशेष बसें चलाई जा रही हैं. जिससे अभ्यर्थियों को किसी भी परेशानी ना हो. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं. इसके साथ ही सात डिपो के नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है. यूपीएसआरटीसी ने अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं. जिससे जरूरत के मुताबिक अभ्यर्थी इन नंबरों पर अधिकारियों से संपर्क कर सकें. इसके साथ ही रेलवे भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा. वहीं, झांसी समेत कई स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेनों का ठहराव रहेगा.
कब होनी है परीक्षा: आगरा और मथुरा में 25, 30 अक्तूबर और एक नवंबर को हर दिन दो-दो पालियों में परीक्षाएं होंगी. आगरा में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दोपहर में तीन से शाम पांच बजे तक होगी. रोडवेज ने आगरा और मथुरा जिलों के लिए 258 बसों को आवंटित किया है. आगरा में 197257 और मथुरा में 107345 अभ्यर्थियों के आने-जाने के लिए इंतजाम किए गए हैं.
कितनी बसें चलेंगी: यूपीएसआरटीसी ने आगरा जिले को 165 और मथुरा जिले को 93 बसें आवंटित की हैं. आगरा में बाहरी जिलों से 135005 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे, जबकि 62252 अभ्यर्थियों को आगरा से बाहर जाकर परीक्षा देनी है. ऐसे में अभ्यर्थियों में से 50 फीसदी की जिम्मेदारी आगरा रोडवेज और 50 फीसदी की आगरा-मथुरा समेत दूसरे जिलों पर रहेगी.
तीनों दिन निरस्त रहेंगे अवकाश: यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश रद की गई हैं. यह व्यवस्था 25 अक्तूबर से एक नवंबर तक लागू रहेगी. स्टेशन साइड, तकनीकी संवर्ग के सभी अधिकरी, उपाधिकारी, कर्मचारी, चालक, परिचालकों के सभी अवकाश निरस्त रहेंगे. अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा.
25 से 30 अक्टूबर और एक नवंबर को जाम की आशंका
बता दें कि पीईटी में 25 से 30 अक्टूबर और एक नवंबर को जिले में औसतन 45 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. उनके साथ अभिभावक भी साथ आते हैं. मोटे तौर पर एक दिन में करीब 50 हजार लोगों का सड़कों पर अतिरिक्त दबाव रहेगा. जिससे वाहनों का दबाव भी सड़कों पर होगा और जाम की स्थिति भी बन सकती है.
डिपो वार हेल्पलाइन नंबर
यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि जिले में सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. स्टेशन अधीक्षकों को निर्देश के मुताबिक व्यवस्थाएं करनी हैं. जिसमें पेयजल, बैठने और प्रतीक्षा कक्षों को दुरुस्त करनी है. जिससे अभ्यर्थियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए पर नोडल अफसरों को जिम्मेदारी दी है. हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. जिससे अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं हो.
स्टेशनों पर खास इंतजाम
● स्टेशनों पर पूछताछ कक्ष, टी स्टॉल, वॉटर कूलर, खानपान के स्टाल 24 घंटे चालू रहेंगे.
● सभी स्टेशनों पर खानपान की कोई भी सामग्री अंकित दर से अधिक मूल्य पर नहीं बिकेगी.
● साफ-सफाई के साथ स्टेशन पर मूत्रालय, शौचालय की सफाई व्यवस्था निरंतर होती रहेगी.
● स्टेशनों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, बैठने और प्रतीक्षा हाल में पंखे, रोशनी रहेगी.
● परीक्षा अवधि में बस स्टेशनों और संबंधित बसों की लगातार साफ-सफाई की जाती रहेगी.
● सभी स्टेशनों पर अभ्यर्थियों और बसों की जानकारी उदघोषणा यंत्रों से लगातार दी जाएगी.
● स्टेशनों पर आवश्यक रूप से हेल्प डेस्क 24 अक्तूबर से 2 नवंबर तक क्रियाशील रहेगी.
● अनुबंधित वाहन स्वामी एक अतिरिक्त ड्राइवर की व्यवस्था रखेंगे। अवकाश नहीं होगा.
● संबंधित जिलों में अंकित जिलों के लिए शटल सेवा के रूप में अधिकाधिक बसें रहेंगी.
● स्टेशन, पूछताछ कक्ष में रखे फोन क्रियाशील रहेंगे, अधिकारी-कर्मियों के फोन भी रहेंगे.
● परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे पहले, खत्म होने के बाद तत्काल बसों की व्यवस्था की जाए.
बस स्टेशन नोडल अधिकारी फोन नंबर
● आईएसबीटी/आगरा फोर्ट बुद्ध प्रकाश 8726005029
● फाउंड्रीनगर/बिजलीघर पीके श्रीवास्तव 8726005032
● ईदगाह डिपो सीमा शिवहरे 8726005031
● बाह डिपो सारिका शर्मा 8726005034
● मथुरा डिपो विवेक अहिरवार 8726005033
रेलवे चलाएगा परीक्षा स्पेशल ट्रेन
रेलवे ने परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करने और यात्रा के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विशेष इंतजाम किए हैं. आगरा रेल मंडल पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि परीक्षा के लिए आगरा कैंट- मेरठ परीक्षा स्पेशल ट्रेन परीक्षा वाले दिन आवश्यकतानुसार आगरा कैंट से दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे चलेगी. दोनों ट्रेनों का संचालन 24, 29, 31 अक्तूबर को होगा.
मथुरा जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा परीक्षा स्पेशल मथुरा जंक्शन से शाम 7 बजे एक परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. ट्रेन 25 व 30 अक्तूबर तथा 1 नवंबर को चलेगी. मथुरा जंक्शन-लखनऊ परीक्षा स्पेशल आवश्यकतानुसार मथुरा जंक्शन से दोपहर 2 बजे एवं शाम 7 बजे 25, 30 अक्तूबर तथा 1 नवंबर को चलेगी.
ट्रेन संख्या 01823 कानपुर सेंट्रल-मथुरा जंक्शन अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन 24, 29 एवं 31 अक्तूबर को चलेगी. कानपुर सेंट्रल से ट्रेन रात 8 बजे चलकर रूरा, झींझक, फफूंद, भरथना, इटावा जंक्शन, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूंडला जंक्शन होते हुए आगरा ईदगाह जंक्शन, आगरा कैंट होते हुए मथुरा जंक्शन पहुंचेगी.
झांसी में भी स्पेशल ट्रेनों का ठहराव
वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन दो अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे रवाना होंगी। इन ट्रेनों का ठहराव महोबा, बांदा, अतर्रा, चित्रकूट धाम कर्वी, मानिकपुर और नैनी स्टेशनों पर होगा.
इसी तरह, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से कानपुर सेंट्रल के लिए भी आवश्यकता के अनुसार दो अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. ये ट्रेनें दोपहर 1:20 बजे और शाम 6:30 बजे झांसी से प्रस्थान करेंगी. मार्ग में इनका ठहराव उरई, कालपी, पुखरायां, भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशनों पर दिया जाएगा. इसके अलावा, 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को ट्रेन संख्या 14123 मां बेल्हादेवी प्रतापगढ़–चित्रकूट का संचालन परीक्षा के समय को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.
बलिया से कानपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों की भारी भीड़ और परीक्षा के दौरान सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 05153 बलिया से 24, 29 और 31 अक्टूबर 2026 को रवाना होगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 05154 कानपुर सेंट्रल से 25 व 30 अक्टूबर तथा 01 नवंबर 2026 को चलाई जाएगी। इस विशेष ट्रेन में सामान्य श्रेणी के 10 और एसएलआर के 02 कोच सहित कुल 12 डिब्बे लगाए गए हैं.
बलिया से कानपुर सेंट्रल (05153): यह ट्रेन निर्धारित तिथियों पर बलिया से रात 19:30 बजे रवाना होगी। इसके बाद यूसुफपुर (20:02 बजे), गाजीपुर सिटी (20:35 बजे), औड़िहार जंक्शन (21:20 बजे), वाराणसी सिटी (22:10 बजे), वाराणसी जंक्शन (22:25 बजे), बनारस (22:45 बजे) और ज्ञानपुर रोड (23:35 बजे) होते हुए मध्यरात्रि 00:40 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। यहां से आगे बढ़कर ट्रेन प्रयागराज जंक्शन (01:00 बजे), सिराथू (01:58 बजे) और फतेहपुर (02:45 बजे) रुकते हुए अगले दिन सुबह 06:00 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी.
कानपुर सेंट्रल से बलिया (05154): वापसी दिशा में यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से दोपहर 12:55 बजे प्रस्थान करेगी। मार्ग में फतेहपुर (14:10 बजे), सिराथू (15:40 बजे), प्रयागराज जंक्शन (18:10 बजे), प्रयागराज रामबाग (18:25 बजे), ज्ञानपुर रोड (19:40 बजे), बनारस (20:58 बजे), वाराणसी जंक्शन (21:15 बजे), वाराणसी सिटी (21:33 बजे), औड़िहार जंक्शन (22:20 बजे), गाजीपुर सिटी (23:05 बजे) और यूसुफपुर (23:30 बजे) ठहरते हुए देर रात 01:15 बजे बलिया पहुंचेगी.
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