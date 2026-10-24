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यूपी में PET आज, विशेष बसों के साथ परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलीं

कब होनी है परीक्षा: आगरा और मथुरा में 25, 30 अक्तूबर और एक नवंबर को हर दिन दो-दो पालियों में परीक्षाएं होंगी. आगरा में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दोपहर में तीन से शाम पांच बजे तक होगी. रोडवेज ने आगरा और मथुरा जिलों के लिए 258 बसों को आवंटित किया है. आगरा में 197257 और मथुरा में 107345 अभ्यर्थियों के आने-जाने के लिए इंतजाम किए गए हैं.



कितनी बसें चलेंगी: यूपीएसआरटीसी ने आगरा जिले को 165 और मथुरा जिले को 93 बसें आवंटित की हैं. आगरा में बाहरी जिलों से 135005 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे, जबकि 62252 अभ्यर्थियों को आगरा से बाहर जाकर परीक्षा देनी है. ऐसे में अभ्यर्थियों में से 50 फीसदी की जिम्मेदारी आगरा रोडवेज और 50 फीसदी की आगरा-मथुरा समेत दूसरे जिलों पर रहेगी.





तीनों दिन निरस्त रहेंगे अवकाश: यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश रद की गई हैं. यह व्यवस्था 25 अक्तूबर से एक नवंबर तक लागू रहेगी. स्टेशन साइड, तकनीकी संवर्ग के सभी अधिकरी, उपाधिकारी, कर्मचारी, चालक, परिचालकों के सभी अवकाश निरस्त रहेंगे. अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा.



25 से 30 अक्टूबर और एक नवंबर को जाम की आशंका

बता दें कि पीईटी में 25 से 30 अक्टूबर और एक नवंबर को जिले में औसतन 45 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. उनके साथ अभिभावक भी साथ आते हैं. मोटे तौर पर एक दिन में करीब 50 हजार लोगों का सड़कों पर अतिरिक्त दबाव रहेगा. जिससे वाहनों का दबाव भी सड़कों पर होगा और जाम की स्थिति भी बन सकती है.



डिपो वार हेल्पलाइन नंबर

यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि जिले में सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. स्टेशन अधीक्षकों को निर्देश के मुताबिक व्यवस्थाएं करनी हैं. जिसमें पेयजल, बैठने और प्रतीक्षा कक्षों को दुरुस्त करनी है. जिससे अभ्यर्थियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए पर नोडल अफसरों को जिम्मेदारी दी है. हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. जिससे अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं हो.





स्टेशनों पर खास इंतजाम



● स्टेशनों पर पूछताछ कक्ष, टी स्टॉल, वॉटर कूलर, खानपान के स्टाल 24 घंटे चालू रहेंगे.



● सभी स्टेशनों पर खानपान की कोई भी सामग्री अंकित दर से अधिक मूल्य पर नहीं बिकेगी.



● साफ-सफाई के साथ स्टेशन पर मूत्रालय, शौचालय की सफाई व्यवस्था निरंतर होती रहेगी.



● स्टेशनों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, बैठने और प्रतीक्षा हाल में पंखे, रोशनी रहेगी.



● परीक्षा अवधि में बस स्टेशनों और संबंधित बसों की लगातार साफ-सफाई की जाती रहेगी.



● सभी स्टेशनों पर अभ्यर्थियों और बसों की जानकारी उदघोषणा यंत्रों से लगातार दी जाएगी.



● स्टेशनों पर आवश्यक रूप से हेल्प डेस्क 24 अक्तूबर से 2 नवंबर तक क्रियाशील रहेगी.



● अनुबंधित वाहन स्वामी एक अतिरिक्त ड्राइवर की व्यवस्था रखेंगे। अवकाश नहीं होगा.



● संबंधित जिलों में अंकित जिलों के लिए शटल सेवा के रूप में अधिकाधिक बसें रहेंगी.



● स्टेशन, पूछताछ कक्ष में रखे फोन क्रियाशील रहेंगे, अधिकारी-कर्मियों के फोन भी रहेंगे.



● परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे पहले, खत्म होने के बाद तत्काल बसों की व्यवस्था की जाए.





बस स्टेशन नोडल अधिकारी फोन नंबर



● आईएसबीटी/आगरा फोर्ट बुद्ध प्रकाश 8726005029



● फाउंड्रीनगर/बिजलीघर पीके श्रीवास्तव 8726005032



● ईदगाह डिपो सीमा शिवहरे 8726005031



● बाह डिपो सारिका शर्मा 8726005034



● मथुरा डिपो विवेक अहिरवार 8726005033







रेलवे चलाएगा परीक्षा स्पेशल ट्रेन



रेलवे ने परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करने और यात्रा के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विशेष इंतजाम किए हैं. आगरा रेल मंडल पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि परीक्षा के लिए आगरा कैंट- मेरठ परीक्षा स्पेशल ट्रेन परीक्षा वाले दिन आवश्यकतानुसार आगरा कैंट से दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे चलेगी. दोनों ट्रेनों का संचालन 24, 29, 31 अक्तूबर को होगा.



मथुरा जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा परीक्षा स्पेशल मथुरा जंक्शन से शाम 7 बजे एक परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. ट्रेन 25 व 30 अक्तूबर तथा 1 नवंबर को चलेगी. मथुरा जंक्शन-लखनऊ परीक्षा स्पेशल आवश्यकतानुसार मथुरा जंक्शन से दोपहर 2 बजे एवं शाम 7 बजे 25, 30 अक्तूबर तथा 1 नवंबर को चलेगी.



ट्रेन संख्या 01823 कानपुर सेंट्रल-मथुरा जंक्शन अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन 24, 29 एवं 31 अक्तूबर को चलेगी. कानपुर सेंट्रल से ट्रेन रात 8 बजे चलकर रूरा, झींझक, फफूंद, भरथना, इटावा जंक्शन, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूंडला जंक्शन होते हुए आगरा ईदगाह जंक्शन, आगरा कैंट होते हुए मथुरा जंक्शन पहुंचेगी.

