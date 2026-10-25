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PET 2026: जालौन, हरदोई, औरैया, फर्रुखाबाद जिले के सभी केंद्रों पर परीक्षा निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न

PET परीक्षा 2026 ( Photo Credit; ETV Bharat )

जालौन: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 को नकलविहीन, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी समीर व पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने जनपद के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सर्वोदय इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, श्री गांधी इंटर कॉलेज उरई तथा छत्रसाल इंटर कॉलेज जालौन सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.



निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था, कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली तथा परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध शौचालय, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को देखा. उन्होंने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रखने पर जोर दिया, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके.

PET परीक्षा निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न (VIDEO Credit; ETV Bharat) जनपद में PET-2026 के लिए कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. पहले दिन दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुचारु रूप से संपन्न हुई. प्रथम पाली में पंजीकृत 4,992 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 3,522 उपस्थित रहे, जबकि 1,470 अनुपस्थित रहे. इसी प्रकार से द्वितीय पाली में 4,992 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 3,546 ने परीक्षा दी और 1,446 अनुपस्थित रहे. इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 7,068 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए. जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की निगरानी एवं परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किया गया. प्रशासनिक सतर्कता और निर्धारित व्यवस्थाओं के बीच जनपद में PET-2026 के प्रथम दिवस की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. हरदोई में PET परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए थे: हरदोई में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. जनपद में पीईटी परीक्षा को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए कुल 09 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान कुल 4,032 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 2,773 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 1,259 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी. इसी प्रकार द्वितीय पाली में पंजीकृत 4,032 अभ्यर्थियों में से 2,816 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 1,216 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.