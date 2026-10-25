PET 2026: जालौन, हरदोई, औरैया, फर्रुखाबाद जिले के सभी केंद्रों पर परीक्षा निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न
यूपी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान सख्त रहा प्रशासन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:00 PM IST
जालौन: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 को नकलविहीन, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी समीर व पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने जनपद के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सर्वोदय इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, श्री गांधी इंटर कॉलेज उरई तथा छत्रसाल इंटर कॉलेज जालौन सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था, कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली तथा परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध शौचालय, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को देखा. उन्होंने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रखने पर जोर दिया, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके.
जनपद में PET-2026 के लिए कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. पहले दिन दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुचारु रूप से संपन्न हुई. प्रथम पाली में पंजीकृत 4,992 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 3,522 उपस्थित रहे, जबकि 1,470 अनुपस्थित रहे. इसी प्रकार से द्वितीय पाली में 4,992 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 3,546 ने परीक्षा दी और 1,446 अनुपस्थित रहे. इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 7,068 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए.
जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं की निगरानी एवं परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किया गया. प्रशासनिक सतर्कता और निर्धारित व्यवस्थाओं के बीच जनपद में PET-2026 के प्रथम दिवस की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.
हरदोई में PET परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए थे:
हरदोई में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. जनपद में पीईटी परीक्षा को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए कुल 09 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान कुल 4,032 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 2,773 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 1,259 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी. इसी प्रकार द्वितीय पाली में पंजीकृत 4,032 अभ्यर्थियों में से 2,816 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 1,216 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.
औरैया में PET परीक्षा 2026 कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न:
औरैया में आठ परीक्षा केंद्रों पर आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET-2026 कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न हो गई. इसमें कुल 6528 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 4065 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया, जबकि 2463 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.
फर्रुखाबाद में दोनों पाली शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न:
फर्रुखाबाद में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2026 की प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गई. परीक्षा के लिए जनपद में कुल 22 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे. इन केंद्रों पर प्रथम पाली में कुल 8,688 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 6,318 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जबकि 2,370 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. इस प्रकार परीक्षा की प्रथम पाली में कुल 72.20 प्रतिशत अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही.
इसी प्रकार द्वितीय पाली में भी कुल 8,688 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. जिनमें से 6,407 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए. जबकि 2,281 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा की द्वितीय पाली में कुल 73.75 प्रतिशत अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही.
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