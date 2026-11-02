PET परीक्षा 2026: UPSSSC ने जारी की उत्तर कुंजी, वेबसाइट पर अपलोड, 8 नवंबर तक देख सकेंगे
आयोग की तरफ से लिखित परीक्षा के सभी मास्टर सेट की तिथि एवं पालीवार उत्तर कुंजियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:04 PM IST
लखनऊ : पिछले दिनों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा सम्पन्न कराई गई प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजियां जारी कर दी गई हैं. आयोग की तरफ से लिखित परीक्षा के सभी मास्टर सेट की तिथि एवं पालीवार उत्तर कुंजियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड है.
आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार पीईटी-2026 की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को प्रदेश के 60 जनपदों में आयोजित की गई थी. प्रत्येक परीक्षा दिवस पर दो पालियों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. अब इन सभी तिथियों और पालियों की प्रोविजनल उत्तर कुंजियां अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं.
तीनों तिथियों की छह पालियों की उत्तर कुंजियां जारी : आयोग की तरफ से 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित परीक्षा की प्रथम एवं द्वितीय पाली की अलग-अलग उत्तर कुंजियां अपलोड की गई हैं. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से संबंधित तिथि और पाली की उत्तर कुंजी देख सकते हैं.
आयोग के अनुसार ये प्रोविजनल उत्तर कुंजियां 8 नवंबर तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी. प्रोविजनल उत्तर कुंजियां जारी होने से अभ्यर्थियों को अपने प्रश्नपत्र के उत्तरों का मिलान करने और परीक्षा में अपने संभावित प्रदर्शन का आकलन करने का अवसर मिलेगा. आयोग ने सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तर कुंजियों को निर्धारित अवधि के भीतर देखने की सूचना दी है.
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