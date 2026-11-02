ETV Bharat / state

PET परीक्षा 2026: UPSSSC ने जारी की उत्तर कुंजी, वेबसाइट पर अपलोड, 8 नवंबर तक देख सकेंगे

उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : पिछले दिनों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा सम्पन्न कराई गई प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजियां जारी कर दी गई हैं. आयोग की तरफ से लिखित परीक्षा के सभी मास्टर सेट की तिथि एवं पालीवार उत्तर कुंजियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड है.

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार पीईटी-2026 की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को प्रदेश के 60 जनपदों में आयोजित की गई थी. प्रत्येक परीक्षा दिवस पर दो पालियों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. अब इन सभी तिथियों और पालियों की प्रोविजनल उत्तर कुंजियां अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं.