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देहरा में पालतू कुत्तों का पंजीकरण हुआ सस्ता, अब देने होंगे इतने रुपए

देहरा में पालतू कुत्तों के सालाना पंजीकरण फीस में भारी कटौती की गई है.

पालतू कुत्तों का पंजीकरण हुआ सस्ता
पालतू कुत्तों का पंजीकरण हुआ सस्ता (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 8:20 PM IST

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देहरा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगर परिषद देहरा (Municipal Council Dehra) ने पालतू कुत्तों के मालिकों को एक बड़ी राहत दी है. नगर परिषद ने 'पंजीकरण और नियंत्रण (पालतू कुत्ते) उप-नियम, 2025' में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है. नए नियमों के तहत अब पालतू कुत्तों की सालाना लाइसेंस फीस को भारी कटौती करते हुए ₹600 से घटाकर मात्र ₹100 तय किया गया है. नगर परिषद देहरा के कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer) ने इसको लेकर 14 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी किया था.

सालाना फीस में बड़ी कटौती

पंजीकृत पालतू कुत्तों के लिए पहले से तय ₹600 की सालाना लाइसेंस फीस को अब बदलकर ₹100 (रुपए एक सौ मात्र) सालाना कर दिया गया है. यह नियम इसके प्रकाशन की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective effect) से लागू माना जाएगा.

'मेटल टोकन' की जगह 'लैमिनेटेड कार्ड'

नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब कुत्तों के लिए मिलने वाले पारंपरिक 'मेटल टोकन' (धातु के छल्ले) की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है. इसकी जगह अब मालिकों को एक 'लैमिनेटेड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कार्ड' (Laminated License Registration Card) जारी किया जाएगा, जिसे कुत्ते के पट्टे (Collar) के साथ लगाना अनिवार्य होगा.

कार्ड खोने पर जुर्माना

यदि यह लैमिनेटेड रजिस्ट्रेशन कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है, तो ₹500 की फीस देकर नया डुप्लीकेट कार्ड जारी कराया जा सकेगा.

पंजीकरण प्रक्रिया और नियम

देहरा नगर परिषद की सीमा के भीतर 3 महीने से अधिक उम्र के सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. मालिकों को हर वित्तीय वर्ष के पहले दिन (1 अप्रैल) को या कुत्ता घर लाने के 7 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण के लिए ₹100 की एकमुश्त फीस, कुत्ते की दो नई तस्वीरें और सरकारी या मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सक (IVC/SVC) से जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (टीकाकरण प्रमाणपत्र) जमा करना होगा. एक बार हुआ पंजीकरण कुत्ते के पूरे जीवनकाल के लिए वैध रहेगा. कुत्ता पालने वाले दिव्यांग (Blind person) व्यक्तियों को इस पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई है. नियमों के अनुसार, एक परिवार अधिकतम दो (2) कुत्ते ही रख सकता है. कुत्ते की मृत्यु होने पर मालिक को तुरंत पंजीकरण प्राधिकरण को सूचित करना होगा.

आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय

नगर परिषद ने इस संबंध में जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. यदि देहरा क्षेत्र के किसी भी नागरिक को इन संशोधित नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव देना है, तो वे इस अधिसूचना के राजपत्र (e-Gazette) में प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद देहरा को लिखित रूप में अपनी आपत्ति भेज सकते हैं. तय समय सीमा के बाद मिलने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा.

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