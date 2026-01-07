ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में आग लगने से 14 पशु जलकर मरे, धन संपदा का भी नुकसान, जलकल स्टोर में भी फायर

उत्तरकाशी: जनपद में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. बुधवार सुबह पांच बजे जिला मुख्यालय पर गोफियारा के निकट जल संस्थान विभाग में जलकल स्टोर में प्लास्टिक पाइप में आग लगने से वहां पर रखा सामान राख हो गया. वहीं मोरी ब्लॉक के गुराडी गांव में आग लगने से दो भवन जल कर राख हो गए. इसके साथ ही 14 पशुओं की जलकर मौत हो गई. आग से गांव में अफरा तफरी मची. सूचना मिलते ही मौके के लिए पुलिस, फायर सर्विस टीम और एसडीआरएफ पहुंची, जहां उन्होंने आग पर काबू पाया.

मोरी ब्लॉक के गुराडी गांव में आग लगने से 14 पशु जलकर मरे: आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकरी के अनुसार मोरी ब्लॉक के गुराड़ी गांव में सुबह पांच बजे अचानक एक आवासीय भवन में आग लग गई. ग्रामीण कुछ समझ पाते और मौके पर नियंत्रण पाते, इससे पूर्व आग विकराल हो गई और दो मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस दौरान ग्रामीण किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए. आग लगने की घटना में 14 मवेशी जलकर मर गए.

इन लोगों को हुई पशु हानि: इस घटना में रामचन्द्र की दो गाय, एक बैल और भरत मणि पुत्र केदार दत्त की पांच बकरियां, एक गाय, ममलेश की दो भेड़, एक गाय, दो बकरी जलकर मर गईं. इसके साथ ही आग के कारण घरों में रखा खाद्यान्न, कपड़े, नकदी, सोना चांदी सहित अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जलकर राख हुए हैं. सूचना के बाद राजस्व टीम के साथ ही पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई.