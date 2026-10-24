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PET-2026; सीएम योगी का अफसरों को निर्देश, परीक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं, भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखें

सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा 25, 30 अक्टूबर व 1 नवम्बर को प्रस्तावित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 की शुचिता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है. साथ ही पुलिस तंत्र को सक्रिय रखते हुए परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखने के साथ ही नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

शनिवार शाम को पीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती और संबंधित कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए. रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, प्रमुख मार्गों, होटलों, धर्मशालाओं और रैन बसेरों पर अभ्यर्थियों, विशेषकर महिला अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं. भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में असुविधा न हो। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसों और ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ कार्य करें, जिससे पीईटी-2026 का आयोजन सुरक्षित, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो.