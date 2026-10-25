ETV Bharat / state

PET-2026; जालौन, मेरठ, प्रतापगढ़ समेत सभी जिलों में पहली पाली की परीक्षा संपन्न, पुलिस अलर्ट

आज से शुरू हुई PET परीक्षा 2026. ( Photo Credit; ETV Bharat )

जालौन/मेरठ/प्रतापगढ़/बरेली/औरैया/बुलंदशहर/लखनऊ/एटा: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 रविवार से शुरू हो रही है. परीक्षा को नकलविहीन, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है. जालौन, मेरठ, प्रतापगढ़ में एक्जाम शुरू होने से कुछ घंटे पहले तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है.

जालौन में PET-2026 के लिए 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 29,952 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा 25 और 30 अक्टूबर फिर 1 नवंबर को दो पालियों में आयोजित होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी.

परीक्षा की तैयारियों के मद्देनजर जिलाधिकारी समीर और पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की. अधिकारियों ने देर रात उरई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर परीक्षार्थियों की सुविधा और आवागमन से जुड़े इंतजामों का जायजा लिया. इससे पहले समीक्षा बैठक में परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे.



अतिरिक्त बसों का संचालन, स्टेशनों पर हेल्प डेस्क: परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं. उरई डिपो से अलीगढ़ और झांसी मार्ग पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है. जरूरत पड़ने पर भीड़ के अनुसार रिजर्व बसें भी चलाई जाएंगी. रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को जरूरी जानकारी और सहायता मिल सके.

मेरठ में PET परीक्षा की तैयारी पूरी: PET परीक्षा के लिए मेरठ में 48 केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा का रविवार को पहला दिन है. इसके बाद 30 अक्तूबर फिर 1 नवंबर को दो पालियों में आयोजन होगा. मेरठ में तीनों दिन 22 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे. सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दूसरी पाली में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी. जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ल ने बताया कि पहली पाली के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजकर 30 मिनट तक और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे से 2 बजकर 30 मिनट तक प्रवेश की समय सीमा का निर्धारण किया गया है. उन्होंने बताया कि परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा. मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि जोन के सभी 7 जिलों में तीनों दिन में कुल लगभग साढे चार लाख छात्र परीक्षा दे सकेंगे. पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी बता दी गई है. प्रतापगढ़ में आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण: PET परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए रविवार को प्रतापगढ़ के आला अधिकारियों ने बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधों का जायजा लिया.