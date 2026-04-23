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पेशावर विद्रोह दिवस पर लामबंद हुये मजदूर, चंद्र सिंह गढ़वाली को किया याद, देखिये वीडियो

पेशावर विद्रोह दिवस के अवसर पर मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए जोरदार प्रदर्शन किया

PESHWAR VIDROH DIWAS
पेशावर विद्रोह दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 23, 2026 at 7:58 PM IST

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रामनगर: आज पेशावर विद्रोह दिवस के मौके पर मजदूरों के अधिकारों को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की.

रामनगर में 23 अप्रैल को पेशावर विद्रोह दिवस के अवसर पर मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए जोरदार प्रदर्शन किया. संयुक्त संघर्ष समिति रामनगर के आह्वान पर इंकलाबी मजदूर केंद्र, बिगुल मजदूर दस्ता और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता लखनपुर चौक पर एकत्र हुए और धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. मजदूरों और कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया. इनमें गिरफ्तार मजदूर नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, 8 घंटे का कार्यदिवस लागू करना, ओवरटाइम का दुगना भुगतान और न्यूनतम वेतन 24 हजार रुपये प्रतिमाह तय करने की मांग शामिल रही.

पेशावर विद्रोह दिवस (ETV Bharat)

इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सभी मजदूरों को स्थायी रोजगार की गारंटी देने, महिला मजदूरों के साथ भेदभाव खत्म कर समान काम के लिए समान वेतन लागू करने और सभी श्रमिकों को पीएफ, ईएसआई, बोनस और साप्ताहिक अवकाश जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई. धरना-प्रदर्शन के दौरान संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य प्रभात त्यागी ने कहा मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं. सरकार व प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मजदूरों को उनका हक नहीं मिलेगा,आंदोलन जारी रहेगा.

वहीं प्रभात ध्यानी ने कहा पेशावर विद्रोह की ऐतिहासिक घटना थी. उन्होंने बताया 23 अप्रैल 1930 को अंग्रेजी हुकूमत ने गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों को निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दिया. वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने मानवता का परिचय देते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने अपने साथियों को भी ऐसा न करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा आज उसी साहस और बलिदान को याद करते हुए मजदूर एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी श्रम कानूनों का सही पालन नहीं हो रहा है. आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है.
प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक मजदूरों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता.

पढे़ं- पेशावर कांड की 94वीं बरसी, जब गढ़वाली ने नहीं माना अंग्रेजों का हुक्म, निहत्थे पठानों पर नहीं चलाई गोली, 11 साल एबटाबाद जेल में रहे - Peshawar incident 1930

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