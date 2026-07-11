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काशी के विद्वान साहित्यकारों के नाम शुरू होगी गैलरी; भारत कला भवन में सहेजी जाएंगी कृतियां

भारत कला भवन में अलग-अलग कई गैलरीज को शुरू होगी. इसमें एक गैलरी काशी के साहित्यकारों-उपन्यासकारों से जुड़ी होगी.

भारत कला भवन में सहेजी जाएंगी कृतियां.
भारत कला भवन में सहेजी जाएंगी कृतियां. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:48 AM IST

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Updated : July 11, 2026 at 9:26 AM IST

4 Min Read
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वाराणसी: काशी की समृद्ध विरासत लेकर चलने वाला वह जीवंत शहर है, जिसकी अपनी पहचान, अपनी लेखनी, अपनी बौद्धिक क्षमता से मानी जाती है, जिसको देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने सराहा है.

काशी के मुंशी जी हों या फिर प्रसाद बाबू, शुक्ला जी हों या फिर काशीनाथ सिंह, यह कुछ ऐसे नाम है, जिन्होंने बनारस को बौद्धिक रूप से अलग पहचान दिलवाई. इनमें कुछ बड़े नाम जैसे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न डॉ. भगवान दास सहित कई अन्य नाम भी हैं.

काशी की मजबूत विरासत को यूं तो नागरी प्रचारिणी सभा बड़े ही अच्छे तरीके से सहेज रहा है, लेकिन अब देश के नामचीन और सबसे समृद्ध म्यूजियम के तौर पर पहचान रखने वाले भारत कला भवन में भी बनारस के विद्वान, साहित्यकार और उपन्यासकारों के लिए एक अलग गैलरी बनने जा रही है. बनारसी बुद्धिजीवियों का यह स्थान अलग रूप में सामने आएगा और जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी.

काशी के विद्वान साहित्यकारों के नाम शुरू होगी गैलरी. (Video Credit: ETV Bharat)

भारत कला भवन के डायरेक्टर श्रीरूप रॉय चौधुरी का कहना है कि हिंदी साहित्य का प्रमुख केंद्र वाराणसी को माना जाता रहा है. यहां से कई ऐसे कालजयी और समृद्ध बौद्धिक विरासत को समझने वाले साहित्यकार और उपन्यासकार निकले, जिन्होंने भारतीय साहित्य को न सिर्फ नई दिशा दी बल्कि काशी को इस मामले में अमर कर दिया.

मुंशी प्रेमचंद, बाबू जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉ. नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, शिवप्रसाद सिंह, सहित देवकीनंदन खत्री और न जाने ऐसे कितने नाम हैं, जिन्होंने काशी से साहित्य और उपन्यास की ऐसी रचनाएं रची जो हिंदी साहित्य को एक नई पहचान देने वाली साबित हुईं. यही वजह है कि इन चीजों को संजोना और सुरक्षित करना बेहद जरूरी हो जाता है.

भारत कला भवन के डायरेक्टर श्रीरूप रॉय चौधुरी का कहना है कि काशी में इन साहित्यकार और उपन्यासकारों की चीजें उनकी स्मृतियां, इनके हस्त लिखित लेख जैसी बहुत सी चीजें हमारे पास मौजूद है. कुछ हमें दान में भी मिली हैं. इन सारी चीजों को हमने सुरक्षित रखा है.

लगभग 10 साल पहले हमारी गैलरी बंद होने की वजह से इन्हें हटाना पड़ा था, लेकिन अब हमने हाल ही में भारत कला भवन में नॉन एकेडमिक स्टाफ के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. 17 नए स्टाफ जल्द आ रहे हैं. माना जा रहा है लगभग 1 महीने के अंदर यह प्रक्रिया पूरी होगी.

इसलिए हम अलग-अलग कई गैलरीज को शुरू करने जा रहे हैं. इसमें एक गैलरी काशी के साहित्य और उपन्यासकारों से जुड़ी होगी. इसमें काशी के तमाम वह बड़े नाम, जिन्होंने ऐसी रचनाएं गढ़ी जो अमर हो गईं.

उनको ओरिजिनल लेखनी के साथ साहित्यकार, उपन्यासकारों की समृद्ध विरासत और उनकी खुद की स्मृतियों को जगह दी जाएगी. एक कमरा ही उनके लिए रिजर्व किया जाएगा. वहां पर साहित्य प्रेमी आकर उन्हें पढ़ सकेंगे, उन्हें जान सकेंगे.

यह गैलरी रिसर्च स्कॉलर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी, क्योंकि साहित्य उपन्यास और काशी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए लोग भारत कला भवन में आते हैं. साहित्यकारों की ऐसी अलग गैलरी बनने के बाद उनके लिए भी बहुत बड़ा काम होगा.

इस गैलरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य क्षिति मोहन सेन, बच्चन सिंह, कबीर रैदास, धूमिल, श्यामसुंदर दास, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, केशव प्रसाद सिंह, सूर्य बाला, संपूर्णानंद, ठाकुर प्रसाद सिंह आदि नाम को पूरे विस्तृत जानकारी के साथ यहां प्रदर्शित किया जाएगा. उनकी लेखनी, उनके प्रसिद्ध साहित्य, उपन्यास, उनके कार्य का तरीका और सारी जानकारियां विस्तृत लेख के साथ रखी जाएंगी.

यह भी पढ़ें: द ग्रेट संस्कृत क्राइसिस; फाइलों में दफन कानून, बोर्डों का टकराव और यूपी में दम तोड़ती देवभाषा

Last Updated : July 11, 2026 at 9:26 AM IST

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