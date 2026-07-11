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काशी के विद्वान साहित्यकारों के नाम शुरू होगी गैलरी; भारत कला भवन में सहेजी जाएंगी कृतियां

भारत कला भवन में सहेजी जाएंगी कृतियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी की समृद्ध विरासत लेकर चलने वाला वह जीवंत शहर है, जिसकी अपनी पहचान, अपनी लेखनी, अपनी बौद्धिक क्षमता से मानी जाती है, जिसको देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने सराहा है. काशी के मुंशी जी हों या फिर प्रसाद बाबू, शुक्ला जी हों या फिर काशीनाथ सिंह, यह कुछ ऐसे नाम है, जिन्होंने बनारस को बौद्धिक रूप से अलग पहचान दिलवाई. इनमें कुछ बड़े नाम जैसे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न डॉ. भगवान दास सहित कई अन्य नाम भी हैं. काशी की मजबूत विरासत को यूं तो नागरी प्रचारिणी सभा बड़े ही अच्छे तरीके से सहेज रहा है, लेकिन अब देश के नामचीन और सबसे समृद्ध म्यूजियम के तौर पर पहचान रखने वाले भारत कला भवन में भी बनारस के विद्वान, साहित्यकार और उपन्यासकारों के लिए एक अलग गैलरी बनने जा रही है. बनारसी बुद्धिजीवियों का यह स्थान अलग रूप में सामने आएगा और जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी. काशी के विद्वान साहित्यकारों के नाम शुरू होगी गैलरी. (Video Credit: ETV Bharat) भारत कला भवन के डायरेक्टर श्रीरूप रॉय चौधुरी का कहना है कि हिंदी साहित्य का प्रमुख केंद्र वाराणसी को माना जाता रहा है. यहां से कई ऐसे कालजयी और समृद्ध बौद्धिक विरासत को समझने वाले साहित्यकार और उपन्यासकार निकले, जिन्होंने भारतीय साहित्य को न सिर्फ नई दिशा दी बल्कि काशी को इस मामले में अमर कर दिया. मुंशी प्रेमचंद, बाबू जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉ. नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, शिवप्रसाद सिंह, सहित देवकीनंदन खत्री और न जाने ऐसे कितने नाम हैं, जिन्होंने काशी से साहित्य और उपन्यास की ऐसी रचनाएं रची जो हिंदी साहित्य को एक नई पहचान देने वाली साबित हुईं. यही वजह है कि इन चीजों को संजोना और सुरक्षित करना बेहद जरूरी हो जाता है.