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पर्सनल लोन घोटाला मामला; पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार, 27 लाख फ्रीज किये

रायबरेली : जिले में शहर कोतवाली स्थित एक बैंक की मुख्य शाखा से जुड़े पर्सनल लोन घोटाले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. फर्जी सैलरी स्लिप, नियुक्ति पत्र और आधार में बदलाव कर 48 खातों में लोन पास कराए गए थे. पुलिस ने इस मामले में दो और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस मामले में 27 लाख रुपये फ्रीज कर चुकी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.





सीओ सदर अरुण नौहार ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्सनल लोन घोटाले के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने बैंक क्रेडिट अफसर सहित दो आरोपियों को किया गिरफ्तार किया है. फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बैंक के क्रेडिट अफसर अमित कनौजिया व आधार कार्ड में हेर-फेर करके लोन दिलाने के मामले में उसके साथी सत्यम निवासी फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया. 2 दिन पहले इस मामले में कोतवाली पुलिस ने राना नगर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं.



