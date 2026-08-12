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रांची में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठा दिव्यांग आंदोलन संघ, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप

रांची में दिव्यांगों ने वृद्ध और विधवा पेंशन समेत दूसरी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 10:37 PM IST

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रांची: अपनी मांगों को लेकर झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ ने बुधवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के सामने प्रदर्शन किया. संघ के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिव्यांग, वृद्ध और विधवा पेंशन समेत अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की.

संघ के ओम प्रकाश चौहान ने ईटीवी भारत को बताया कि लोक भवन के सामने पिछले 737 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी है लेकिन सरकार अब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है. संघ ने आरोप लगाया कि दिव्यांग और अन्य जरूरतमंद लोगों की मांगें बेहद मामूली हैं, फिर भी लंबे समय से आंदोलन के बावजूद सरकार की ओर से अपेक्षित पहल नहीं की जा रही है.

मांगों को लेकर झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ का प्रदर्शन (Etv Bharat)

सहायता राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 करने की मांग

झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ की प्रमुख मांगों में दिव्यांगों को मिलने वाली सहायता राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 प्रति माह करने की मांग शामिल है. संघ का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में 1,000 की सहायता राशि से दिव्यांगजनों की जरूरतें पूरी करना मुश्किल है. ऐसे में सरकार को सहायता राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए.

निःशक्तता आयुक्त का पद जल्द भरने की मांग

संघ ने राज्य में निःशक्तता आयुक्त का पद जल्द भरने की भी मांग की है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों के प्रभावी समाधान और उनके अधिकारों की निगरानी के लिए यह पद महत्वपूर्ण है. इसलिए लंबे समय से खाली पड़े पद को जल्द भरा जाना चाहिए. आग्रह किया गया कि किसी निशक्त को ही इस आयोग का आयुक्त बनाया जाए.

737 दिन से धरना, फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही

संघ ने सवाल उठाया कि जब दिव्यांग आंदोलन संघ लगातार 737 दिनों से धरना दे रहा है, तो सरकार अब तक उनकी मांगों को लेकर ठोस निर्णय क्यों नहीं ले रही है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे सरकार से टकराव नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को उनका सम्मान और अधिकार दिलाने की मांग कर रहे हैं.

झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि दिव्यांगजनों की समस्याओं को संवेदनशीलता से देखते हुए उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाए और 737 दिनों से चल रहे धरने को समाप्त कराने की दिशा में ठोस पहल की जाए.

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झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ
रांची में दिव्यांगों का प्रोटेस्ट
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