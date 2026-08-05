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CM योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, हवालात से पैर सहलाते हुए मांगी माफी

हवालात आते ही सुधरी मति, लंगड़ाते हुए मांगी माफी! ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने सीएम के साथ एक पुलिस उपनिरीक्षक को भी जान से मारने की धमकी दी थी. फोन पर दी थी धमकी: आरोपी ने डायल-112 पर कॉल कर मुख्यमंत्री को धमकी दी थी. बाद में पुलिस अधिकारी से बातचीत के दौरान भी उसने अभद्रता करते हुए जान से मारने और सस्पेंड कराने की धमकी दी. पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस कर मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार 31 जुलाई को भोजीपुरा थाना क्षेत्र के घंघोरा पिपरिया रोड स्थित मॉडर्न विलेज निवासी अनिल कुमार ने डायल-112 पर फोन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी.