CM योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, हवालात से पैर सहलाते हुए मांगी माफी
आरोपी ने डायल-112 पर कॉल कर दी थी धमकी, दारोगा को भी हड़काया था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 7:42 AM IST
बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने सीएम के साथ एक पुलिस उपनिरीक्षक को भी जान से मारने की धमकी दी थी.
फोन पर दी थी धमकी: आरोपी ने डायल-112 पर कॉल कर मुख्यमंत्री को धमकी दी थी. बाद में पुलिस अधिकारी से बातचीत के दौरान भी उसने अभद्रता करते हुए जान से मारने और सस्पेंड कराने की धमकी दी. पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस कर मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार 31 जुलाई को भोजीपुरा थाना क्षेत्र के घंघोरा पिपरिया रोड स्थित मॉडर्न विलेज निवासी अनिल कुमार ने डायल-112 पर फोन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी.
मंगलवार को भोजीपुरा पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ थाना इज्जतनगर में वर्ष 2024 और 2026 के दो आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं. आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया.- देवेश सिंह, सीओ हाईवे
सूचना मिलते ही लखनऊ स्थित डायल-112 मुख्यालय ने भोजीपुरा पुलिस को अलर्ट किया. जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई. जांच के दौरान उपनिरीक्षक सुशील कुमार ने आरोपी से संपर्क किया तो उसने पुलिस अधिकारी को भी धमकी दी और कार्रवाई करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. आरोपी लगातार अपनी गलत लोकेशन और पता बताकर पुलिस को गुमराह करता रहा. इसके बावजूद पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी सही लोकेशन का पता लगा लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुलिस से माफी मांगते नजर आया.
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