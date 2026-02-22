ETV Bharat / state

जौनपुर कोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, प्रेमिका की शादी रोकने के लिए किया था मेल, खतरनाक थे मंसूबे

UP ATS ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; UP ATS )

आजमगढ़ : UP ATS ने जौनपुर कोर्ट और पुलिस लाइन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान आजमगढ़ के थाना निजामाबाद के बक्शपुर के रहने वाले विशाल रंजन पुत्र हीरालाल के रूप में हुई है. उसने वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर के जरिए कई फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर एक लाख रुपये की भी मांग की थी. पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरी साजिश किसी आतंकी संगठन की नहीं, बल्कि एक तरफा प्यार में युवक के बदले की कहानी थी. आरोप है कि विशाल अपनी प्रेमिका के कहीं और शादी तय हो जाने की वजह से नाराज था. प्रेमिका के मंगेतर को फंसाने के लिए उसने धमकी दी थी. इसके लिए उसने पेड वीपीएन, फर्जी ई-मेल आईडी और अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया था. पांच ई-मेल आईडी से भेजी थी धमकी : 17 फरवरी 2026 को जिला जज की सरकारी ई-मेल आईडी पर कुल पांच अलग-अलग ई-मेल आईडी से धमकी भरे संदेश भेजे गए थे. आरोपी ने पेड वीपीएन का प्रयोग कर आईपी एड्रेस प्रॉक्सी किया और प्रोटॉन मेल पर फर्जी आईडी बनाकर मेल भेजी. ई-मेल में कुछ मोबाइल नंबर दर्ज करते हुए मुख्यमंत्री से एक लाख रुपये भिजवाने की मांग की गई थी. डिजिटल जांच से खुला राज : मामले में थाना लाइन बाजार, जौनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था. एटीएस ने ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबरों, सोशल मीडिया गतिविधियों, वीपीएन लॉग और प्रॉक्सी सर्वर का गहन विश्लेषण किया. इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर विशाल रंजन का नाम सामने आया. टीम ने आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र स्थित उसके किराए के कमरे पर छापा मारकर पूछताछ की.