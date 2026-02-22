ETV Bharat / state

जौनपुर कोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, प्रेमिका की शादी रोकने के लिए किया था मेल, खतरनाक थे मंसूबे

आरोपी ने वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर के जरिए कई फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर एक लाख रुपये की भी मांग की थी.

UP ATS ने आरोपी को किया गिरफ्तार..
UP ATS ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; UP ATS)
Published : February 22, 2026 at 11:11 PM IST

आजमगढ़ : UP ATS ने जौनपुर कोर्ट और पुलिस लाइन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान आजमगढ़ के थाना निजामाबाद के बक्शपुर के रहने वाले विशाल रंजन पुत्र हीरालाल के रूप में हुई है. उसने वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर के जरिए कई फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर एक लाख रुपये की भी मांग की थी.

पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरी साजिश किसी आतंकी संगठन की नहीं, बल्कि एक तरफा प्यार में युवक के बदले की कहानी थी. आरोप है कि विशाल अपनी प्रेमिका के कहीं और शादी तय हो जाने की वजह से नाराज था. प्रेमिका के मंगेतर को फंसाने के लिए उसने धमकी दी थी. इसके लिए उसने पेड वीपीएन, फर्जी ई-मेल आईडी और अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया था.

पांच ई-मेल आईडी से भेजी थी धमकी : 17 फरवरी 2026 को जिला जज की सरकारी ई-मेल आईडी पर कुल पांच अलग-अलग ई-मेल आईडी से धमकी भरे संदेश भेजे गए थे. आरोपी ने पेड वीपीएन का प्रयोग कर आईपी एड्रेस प्रॉक्सी किया और प्रोटॉन मेल पर फर्जी आईडी बनाकर मेल भेजी. ई-मेल में कुछ मोबाइल नंबर दर्ज करते हुए मुख्यमंत्री से एक लाख रुपये भिजवाने की मांग की गई थी.

डिजिटल जांच से खुला राज : मामले में थाना लाइन बाजार, जौनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था. एटीएस ने ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबरों, सोशल मीडिया गतिविधियों, वीपीएन लॉग और प्रॉक्सी सर्वर का गहन विश्लेषण किया. इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर विशाल रंजन का नाम सामने आया. टीम ने आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र स्थित उसके किराए के कमरे पर छापा मारकर पूछताछ की.

तलाशी में 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 मेमोरी कार्ड, 4 सिम कार्ड और 21,092 रुपये नकद बरामद हुए. जांच में आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप से लगभग 50 फर्जी ई-मेल आईडी (प्रोटॉन मेल, जीमेल, आउटलुक) और करीब 20 फर्जी फेसबुक आईडी मिलीं. सोशल मीडिया से महिलाओं की तस्वीरें डाउनलोड कर आपत्तिजनक सामग्री तैयार करने के भी साक्ष्य मिले हैं. साथ ही आजमगढ़ रोडवेज को बम से उड़ाने संबंधी एक ड्राफ्ट मैसेज भी बरामद हुआ.

प्रेम प्रसंग और बदले की साजिश : पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जिस युवती से वह प्रेम करता था, उसकी शादी जौनपुर के एक युवक से तय हो गई थी. आरोपी यह शादी नहीं चाहता था. पहले उसने मंगेतर के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट डाली, जिसके बाद पंचायत में उसे माफी मांगनी पड़ी.

बदले की भावना से आरोपी ने पंचायत में शामिल लोगों के मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर खोजे. गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के पंपलेट से नंबर जुटाए और उन्हीं के नाम से फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर धमकी भेजी, ताकि पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर ले और वह अपना बदला पूरा कर सके. एटीएस अधिकारियों के अनुसार, समय रहते गिरफ्तारी न होती तो आरोपी परिवहन निगम की ई-मेल आईडी पर भी धमकी भरा मेल भेजने की तैयारी में था. आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

