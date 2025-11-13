जिसने दर्ज करवाया लूट का मुकदमा, वही निकला वारदात का मास्टरमाइंड, 2.58 लाख हड़पने को रची साजिश

जिसने दर्ज करवाया लूट का मुकदमा, वही निकला वारदात का मास्टरमाइंड, 2.58 लाख हड़पने को रची साजिश
जालूपुरा पुलिस ने लूट की झूठी वारदात के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 13, 2025 at 6:25 PM IST
जयपुर: राजधानी के जालूपुरा थाने में पिछले दिनों दर्ज हुए लूट के एक मामले में पुलिस ने गहराई से छानबीन की, तो सामने आया कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने वाला शख्स ही वारदात का मुख्य सूत्रधार निकला. उसने अपने ही जीजा के 2.58 लाख रुपए हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी रची. जिसमें मुख्य किरदार वह खुद था और अपने दो दोस्तों को भी इसमें शामिल किया. लेकिन पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उनका गहनता से विश्लेषण किया तो कलई खुल गई.
अब पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात में काम में ली गई बाइक और 2.58 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं. जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि इस मामले में गीजगढ़ (दौसा) निवासी मुख्य सूत्रधार सुरेंद्र शर्मा और उसके दो सहयोगियों कुलाटिया (दौसा) निवासी अनिमेष मीणा और सीकरी (दौसा) निवासी हरकेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है.
पढ़ें: खुलासा : जीजा के 20.50 लाख रुपये पर फिसल गई थी साले की नीयत...साजिश के तहत करवाया था खुद पर हमला, साथी रकम लेकर फरार
खुद थाने आकर दर्ज करवाई रिपोर्ट: जालूपुरा थानाधिकारी हवासिंह मांगवा ने बताया कि सुरेंद्र शर्मा ने 9 नवंबर को थाने में एक रिपोर्ट दी और बताया कि एसबीआई बैंक के पास (गोपीनाथ मार्ग पर) उसकी बाइक को टक्कर मारकर दो बदमाशों ने बैग में रखे 2.58 लाख रुपए लूट लिए. बाइक से गिरने पर वह बेहोश हो गया और उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया. उसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. वारदात के खुलासे के लिए डीएसटी (उत्तर) और जालूपुरा थाने की एक विशेष टीम का गठन किया गया.
पढ़ें: अलवर: कॉलेज से सैलरी नहीं मिली तो टीचर ने गढ़ी खुद के साथ लूट की कहानी
सीसीटीवी खंगाले, तो पुलिस को हुआ शक: वे बोले, इस वारदात का खुलासा करने के लिए बनाई स्पेशल टीम ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. एक फुटेज में एक बिना नंबर की बाइक सुरेंद्र शर्मा का पीछा करती नजर आई. वारदात के फुटेज को देखने पर पुलिस को शक हुआ. उसके बाद उसके मोबाइल की सीडीआर का गहनता से विश्लेषण किया गया. हालांकि, शुरुआत में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया. लेकिन बाद में उसने पूरा सच पुलिस को बता दिया.
पढ़ें: कर्ज से तंग दुकानदार ने रची चोरी की झूठी कहानी, खुद ही निकला चोर, CCTV ने किया पर्दाफाश
आधी रकम का लालच देकर दोस्त को किया शामिल: अपनी पोल खुलने पर सुरेंद्र शर्मा ने पुलिस को बताया कि उस पर काफी कर्जा हो गया था. जिसे चुकाने के लिए उसने जीजा की रकम को हड़पने और लूट की झूठी कहानी गढ़ने की साजिश रची. उसने अपने दोस्त अनिमेष को प्लान बताया और आधी रकम देने का लालच देकर इस स्क्रिप्ट का हिस्सा बनने के लिए राजी कर लिया. अनिमेष अपने दोस्त हरकेश उर्फ रामकेश को साथ लेकर अजमेरी गेट आया. जहां दिनों सुरेंद्र शर्मा के इशारे का इंतजार करने लगे.
पीठ से उतारकर बैग बाइक की टंकी पर रखा: थानाधिकारी ने बताया, इस घटना से पहले सुरेंद्र ने पहले रुपए से भरा बैग पीठ पर लटका रखा था. लेकिन पीठ पर लटके बैग को छीनकर भागना आसान नहीं था. इसलिए उसने बैग को अपनी बाइक की टंकी पर रख लिया. उसका इशारा पाकर बिना नंबर की बाइक पर सवार दोनों युवकों ने उसका पीछा किया और गोपीनाथ मार्ग पर बैग छीनकर भाग गए. यह कहानी असली लगे, इसलिए सुरेंद्र ने बेहोश होने और अस्पताल में भर्ती होने का नाटक भी किया. बहन और जीजा को शक नहीं हो. इसकी उसने खुद ही थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया.