बात करते-करते अचानक मौत, रीवा में उड़नदस्ता अधिकारियों के सामने जमीन पर गिरा उपभोक्ता

रीवा में विद्युत विभाग उड़नदस्ता अधिकारियों के सामने लड़खड़ा कर गिरा उपभोक्ता, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत.

REWA CHORAHATA death case
बात करते-करते अचानक मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 11:56 AM IST

4 Min Read
रीवा : शहर के चौराहटा थाना क्षेत्र से एक चौंका देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां बिजली चोरी की आशंका पर गुरुवार को विद्युत विभाग का उड़नदस्ता उपभोक्ता के घर पहुंचा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि अधिकारियों के भी होश उड़ गए. उपभोक्ता और उड़नदस्ता टीम के अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी, उसी दौरान उपभोक्ता अचानक लड़खड़ा कर जमीन में जा गिरा और उसकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

उपभोक्ता के घर पहुंचा था उड़नदस्ता

चोरहटा थाना क्षेत्र के डोमा ग्राम पंचायत निवासी राजेश कुमार चतुर्वेदी के घर गुरुवार को विद्युत विभाग की संभागीय उड़नदस्ता टीम पहुंची थी. उड़नदस्ता टीम को बिजली चोरी की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद टीम कार्रवाई करने के लिए उपभोक्ता के घर पहुंची थी. उड़नदस्ता टीम के अधिकारी राजेश कुमार से बातचीत कर ही रहे थे कि तभी राजेश लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े.

REWA CHORAHATA DEATH CASE
अचानक जमीन पर गिरे राजेश (Etv Bharat)

अधिकारी से चल रही थी बात, तभी आई मौत

पूरे घटना क्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें राजेश कुमार चतुर्वेदी विद्युत विभाग के उड़नदस्ता टीम से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहें. विद्युत विभाग के अधिकारी उपभोक्ता राजेश कुमार चतुर्वेदी से कह रहें हैं, "हम विद्युत विभाग के जिला संभाग के अधिकारी हैं." इसपर राजेश कुमार ने कहा, ''हमारी फाइल चीफ इंजिनियर के यहां चल रही है.'' इसके बाद अधिकारी ने पूछा कि आपको विधुत कनेक्शन मिला है या नहीं? तब राजेश ने कहा कि कनेक्शन नहीं लिया होता बिजली का इस्तेमाल कैसे करते? इसके बाद ही राजेश जमीन पर जा गिरे और उनकी मौत हो गई.

उड़नदस्ता अधिकारी से बात करते वक्त मौत (Etv Bharat)

मृतक के चाचा ने बताया पूरा घटनाक्रम

मौके पर मृतक के चाचा और मोबाइल टावर के वॉचमैन बालेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने राजेश को जमीन से उठाने का प्रयास किया पर राजेश नहीं हिले. परिजनों की मदद से तत्काल राजेश कुमार चतुर्वेदी को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच करते समय डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

rewa sudden death case
जमीन पर गिरते ही राजेश की हो गई मौत (Etv Bharat)

मृतक के चाचा ने विद्युत विभाग पर लगाए आरोप

मृतक के चाचा बालेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया, '' एक गाड़ी यहां पर पहुंची थी उससे तकरीबन 7 लोग उतर कर राजेश के घर पहुंचे थे. टीम के द्वारा मुझसे कहकर घर का दरवाजा खुलवाया गया. इसके बाद मुझसे कहा गया कि राजेश को फोन करके बुलाओ. खुद को विद्युत विभाग का कार्यपालन यंत्री बताने वाले व्यक्ति और राजेश के बीच झूमझटकी हुई, इसके बाद विद्युत कनेक्शन के कागजात मांगे गए. उसी दौरान बात करते हुए वह अचानक जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई. इसके बाद सभी अधिकारी वहां से भाग गए. चोरहटा पुलिस ने दो लोगों के साथ गाड़ी भी पकड़ी है.''

REWA CHORAHATA VIDHYUT VIBHAG
चोरहटा पुलिस कर रही मामले की जांच (Etv Bharat)

हार्ट फेल होने की संभावना : अधीक्षक, संजय गांधी हॉस्पिटल

मामले पर संजयगांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा ने बताया, " राजेश चतुर्वेदी की डेड बॉडी अस्पताल आई थी. पुलिस की सभी औपचारिकताऐं पूरी होने के बाद सुबह उसका पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. पोस्टमॉर्टम होने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता लग पाएगा. एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देख कर प्रतीत होता है कि अचानक से उसे कोई शॉक लगा हो और उसके बाद उसकी मौत हो गई. ठंड के समय में अक्सर हार्ट अटैक की समभावनाएं बढ़ जाती हैं. प्रथम दृष्टया हार्ट फैल होना प्रतीत हो रहा है, जो कई कारणों से आ सकता है.

छिंदवाड़ा में बाइक चलाते वक्त हार्ट अटैक

एक ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा से सामने आया है, जिसमें बाइक चलाते हुए एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया लेकिन एक डॉक्टर की तत्परता से उसकी जान बच गई. व्यक्ति के सड़क पर गिरते ही तुरंत उसे सीपीआर दिया गया और जान बचाई गई. जुन्नारदेव के गांव में सहायक सचिव सतीश वर्मा को हार्ट अटैक आया था, उनकी किस्मत थी कि उसी दौरान वहां से जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर दिनेश ठाकुर गुजर रहे थे. सीपीआर देने के बाद सतीश वर्मा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया.

