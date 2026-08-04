दुर्ग में बेकाबू हुए गुंडे, जामुल में शख्स की चाकू मारकर हत्या
जामुल पुलिस के मुताबिक बाइक को लेकर मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद शख्स को बदमाशों ने चाकू मार दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 4, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 8:27 PM IST
दुर्ग: जामुल थाना इलाके में मोटरसाइकिल को लेकर हुए विवाद के बीच एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. एएसपी भोजराज अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10:30 से 11:00 बजे के बीच ग्राम नारधा के सतनामी पारा में आरोपी अरविंद चतुर्वेदी ने गांव के ही भीषम गायकवाड़ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी ने भीषम के पेट सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया.
चाकू मारकर शख्स की हत्या
जख्मी हालत में भीषम को तत्काल मुरमुंदा स्थित कर्मा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि पुराने बाइक के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भीषम गायकवाड़ ने कुछ समय पहले अरविंद चतुर्वेदी से एक मोटरसाइकिल ली थी. आरोपी लंबे समय से बाइक वापस मांग रहा था, लेकिन बाइक नहीं लौटाने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. मंगलवार को इसी बात पर कहासुनी हुई और गुस्से में आकर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया.
चाकूबाजी की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई. आरोपी को तत्काल पकड़ लिया गया. आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. जांच में ये बात सामने आई है कि बाइक को लेकर दोनों के बीच विवाद था: भोजराज अग्रवाल,एएसपी शहर
डायल 112 की टीम को दी खबर
डायल-112 की टीम ने तत्काल पकड़ा आरोपी घटना की सूचना सबसे पहले डायल-112 को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया. बाद में जामुल थाना पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.
लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं
हाल ही में जेवरा-सिरसा क्षेत्र में उपसरपंच प्रकाश सिंह कश्यप की लूट के विरोध में हत्या कर दी गई थी। वहीं कुम्हारी में पत्नी की हत्या और भिलाई-3 के डबरापारा में मारपीट में घायल युवक की मौत ने भी कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.
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