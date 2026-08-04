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दुर्ग में बेकाबू हुए गुंडे, जामुल में शख्स की चाकू मारकर हत्या

दुर्ग: जामुल थाना इलाके में मोटरसाइकिल को लेकर हुए विवाद के बीच एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. एएसपी भोजराज अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10:30 से 11:00 बजे के बीच ग्राम नारधा के सतनामी पारा में आरोपी अरविंद चतुर्वेदी ने गांव के ही भीषम गायकवाड़ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी ने भीषम के पेट सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

चाकू मारकर शख्स की हत्या

जख्मी हालत में भीषम को तत्काल मुरमुंदा स्थित कर्मा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि पुराने बाइक के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भीषम गायकवाड़ ने कुछ समय पहले अरविंद चतुर्वेदी से एक मोटरसाइकिल ली थी. आरोपी लंबे समय से बाइक वापस मांग रहा था, लेकिन बाइक नहीं लौटाने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. मंगलवार को इसी बात पर कहासुनी हुई और गुस्से में आकर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया.