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हल्द्वानी: उफनते भाखड़ा नदी के तेज बहाव में फंसे दो लोग, बमुश्किल बची जान, देखें वीडियो

भाखड़ा नदी के तेज बहाव में फंसे दो लोग ( Photo-Local Resident )