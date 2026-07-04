पत्नी ने शराब के लिए नहीं दी पैसे, पति ने कर ली आत्महत्या
पलामू में शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलने पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली.
Published : July 4, 2026 at 12:36 PM IST
पलामू: जिले में पत्नी से शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर एक पति ने आत्महत्या कर ली. यह घटना पलामू जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत पिपराही नावाडीह गांव की है. मृतक की पहचान नंद यादव के रूप में हुई है.
पैसे की मांग को लेकर हुआ था विवाद
शुक्रवार की रात नंद यादव शराब के नशे में घर पहुंचा था. उसके बाद और शराब लेने के लिए पत्नी से 400 रुपये की मांग कर रहा था. इस बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान नंद यादव ने अपनी पत्नी की पिटाई भी की. इसी बीच नंद यादव अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करके आत्महत्या कर ली.
ग्रामीणों ने किसी तरह घर के दरवाजे को तोड़ा और नंद यादव को मौके पर रामगढ़ थाना के स्वास्थ्य केंद्र ले गया. जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
थाना प्रभारी ने की घटना की पुष्टि
घटना की पुष्टि करते हुए रामगढ़ थाना प्रभारी ओमप्रकाश शाह ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार पति-पत्नी के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था. इसी में आत्महत्या की घटना हुई है. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है. थाना प्रभारी ने कहा कि मृतक नंद यादव के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.
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