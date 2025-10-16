ETV Bharat / state

दिल्ली के करावल नगर में चली गोलियां, वकील का सहयोगी घायल

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के करावल नगर इलाके में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब जगदंबा कॉलोनी, नाला रोड के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज गूंजी. घटना सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि व्यक्ति गोली लगने से घायल था, जिसकी पहचान श्रीकांत प्रीतम सिंह के रूप में हुई.

डीसीपी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि श्रीकांत एक वकील के साथ काम करता है. उसे तुरंत नजदीकी जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही करावल नगर थाना पुलिस, क्राइम और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल से सबूत जुटाने का कार्य शुरू किया. आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. करावल नगर थाने की टीमों के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी जिले की ऑप्स यूनिट को भी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है. अभी तक फायरिंग के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. हालांकि शुरुआती जांच में यह व्यक्तिगत रंजिश या पेशेवर विवाद से जुड़ा मामला बताया जा रहा है.