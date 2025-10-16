ETV Bharat / state

दिल्ली के करावल नगर में चली गोलियां, वकील का सहयोगी घायल

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया. इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

करावल नगर में फायरिंग
करावल नगर में फायरिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 16, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के करावल नगर इलाके में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब जगदंबा कॉलोनी, नाला रोड के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज गूंजी. घटना सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि व्यक्ति गोली लगने से घायल था, जिसकी पहचान श्रीकांत प्रीतम सिंह के रूप में हुई.

डीसीपी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि श्रीकांत एक वकील के साथ काम करता है. उसे तुरंत नजदीकी जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही करावल नगर थाना पुलिस, क्राइम और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल से सबूत जुटाने का कार्य शुरू किया. आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. करावल नगर थाने की टीमों के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी जिले की ऑप्स यूनिट को भी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है. अभी तक फायरिंग के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. हालांकि शुरुआती जांच में यह व्यक्तिगत रंजिश या पेशेवर विवाद से जुड़ा मामला बताया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे सभी एंगल से जांच कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि गोली चलने की आवाज सुनकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. फिलहाल पुलिस की तरफ से क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है. साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है. घायल के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, शालीमार बाग दुष्कर्म केस में था वांटेड

Delhi Encounter: कुख्यात अपराधी भीम महाबहादुर जोरा ढेर, ऑटोमैटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद

TAGGED:

FIRING IN KARAWAL NAGAR
करावल नगर में फायरिंग
FIRING INCIDENTS IN DELHI
PERSON INJURED IN FIRING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.