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प्यार के लिए मुस्लिम बने कप्तान सिंह; 15 साल बाद घर वापसी की गुहार, पत्नी भी हिंदू बनीं

15 साल बाद घर वापसी की लगाई गुहार, पत्नी भी हिंदू बनेगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्होंने बताया कि मुस्कान के परिवार ने मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद ही शादी की अनुमति दी. इसके बाद वर्ष 2011 में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया और अपना नाम कप्तान खान रख लिया. बाद में दोनों ने शादी कर ली.

15 साल पहले अपनाया था मुस्लिम धर्म: कप्तान सिंह ने बताया कि वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात मुस्लिम युवती मुस्कान से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला किया.

उन्होंने पत्नी के साथ हिंदू रीति-रिवाज से दोबारा विवाह किया. धर्म परिवर्तन के बाद कप्तान खान का नाम कप्तान सिंह और उनकी पत्नी का नाम मुस्कान देवी रखा गया.

यह मामला संभल जिले के बहजोई कोतवाली क्षेत्र स्थित भगवंतपुर वाली देवी मंदिर का है. हाथरस के गढ़ी जानी निवासी कप्तान सिंह ने अपनी मुस्लिम पत्नी मुस्कान और तीन बच्चों के साथ हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया है.

संभल: बहजोई के मां भगवंतपुरवाली देवी मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से दोबारा शादी की रस्म अदा की गई. पति-पत्नी ने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाने की बात कही. पति का नाम कप्तान खान से कप्तान सिंह और पत्नी का नाम मुस्कान से मुस्कान देवी किया गया. तीन बच्चों के नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है. पति-पत्नी ने धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर संभल डीएम को प्रार्थना-पत्र दिया है.

कप्तान सिंह और मुस्कान के तीन बच्चे हैं. उनके नाम मोहम्मद सोहेल खान, रोहन खान और सुनैना खान हैं. कप्तान सिंह के अनुसार, बच्चों के आधार कार्ड में भी यही नाम दर्ज है.

उन्होंने बताया कि मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद उनके परिवार ने उन्हें और उनकी पत्नी को स्वीकार नहीं किया. परिवार की ओर से हिंदू धर्म अपनाने के बाद ही संबंध रखने की बात कही गई थी. इसी वजह से वह लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहे.

ठेकेदार से विवाद के बाद दोबारा हिंदू धर्म अपनाने का फैसला: कप्तान सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल से आने के बाद वह करीब आठ साल से संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के आलोट गांव निवासी ठेकेदार अजमत के पास मजदूरी कर रहे थे. कुछ महीने पहले उन्होंने ठेकेदार से अपनी जमा रकम मांगी, जिसको लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि ठेकेदार ने उन्हें धमकी दी.

कप्तान सिंह का कहना है कि इस मामले में उन्हें किसी का सहयोग नहीं मिला. उन्होंने हयात नगर थाने में शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया. इसके बाद उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म अपनाने का मन बनाया. पत्नी मुस्कान से बातचीत के बाद उनकी सहमति से उन्होंने घर वापसी का फैसला लिया.

डीएम को प्रार्थना पत्र देकर दी जानकारी: वकील रवि शंकर ने बताया कि बुधवार को जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कप्तान सिंह ने पत्नी और बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन की जानकारी दी है.

धर्म परिवर्तन के बाद कप्तान खान का नाम कप्तान सिंह, पत्नी मुस्कान का नाम मुस्कान देवी रखा गया है. वहीं, बड़े बेटे मोहम्मद सोहेल खान का नाम कुणाल सिंह, छोटे बेटे रोहन खान का नाम विवेक सिंह और बेटी सुनैना खान का नाम सुनैना ही रखा गया है.

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