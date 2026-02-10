ETV Bharat / state

धनबाद में पानी से भरे गड्ढे से मिला व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला गड्ढे में शव ( Etv bharat )

धनबाद: जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बागसुमा गांव में पानी भरे एक गड्ढे से एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मौत हादसा है या हत्या, इसका जवाब फिलहाल जांच के दायरे में है.

दरअसल, सोमवार सुबह बागसुमा गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ग्रामीणों ने गांव के एक गड्ढे में शव तैरता हुआ देखा. गड्ढे में करीब दो से तीन फीट पानी भरा हुआ था. सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला. मृतक की पहचान 35-40 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है, जो बागसुमा गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है.

गड्ढे से मिला व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका (Etv bharat)

शव नहीं उठाने दे रहे परिजन

पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कवायद में जुटी है लेकिन शव को उठाने से लोग रोक रहे हैं. परिजन पहले जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. इस मामले को लेकर परिजन और ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि इतने कम पानी में मौत होना कई सवाल खड़े करता है.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

स्थानीय लोग और परिजनों का कहना है कि इस ओर वह कभी आता नहीं था, आसपास शराब की बिक्री होती है, किस जगह पर शराब पिलाई गई होगी और कहीं शराब पिलाकर उसकी हत्या तो नहीं की गई, पुलिस को इस बात की जांच पड़ताल करने की जरूरत है.