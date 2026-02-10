धनबाद में पानी से भरे गड्ढे से मिला व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
धनबाद के गोविंदपुर में गड्ढे में व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.
Published : February 10, 2026 at 6:39 PM IST
धनबाद: जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बागसुमा गांव में पानी भरे एक गड्ढे से एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मौत हादसा है या हत्या, इसका जवाब फिलहाल जांच के दायरे में है.
दरअसल, सोमवार सुबह बागसुमा गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ग्रामीणों ने गांव के एक गड्ढे में शव तैरता हुआ देखा. गड्ढे में करीब दो से तीन फीट पानी भरा हुआ था. सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला. मृतक की पहचान 35-40 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है, जो बागसुमा गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है.
शव नहीं उठाने दे रहे परिजन
पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कवायद में जुटी है लेकिन शव को उठाने से लोग रोक रहे हैं. परिजन पहले जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. इस मामले को लेकर परिजन और ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि इतने कम पानी में मौत होना कई सवाल खड़े करता है.
परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
स्थानीय लोग और परिजनों का कहना है कि इस ओर वह कभी आता नहीं था, आसपास शराब की बिक्री होती है, किस जगह पर शराब पिलाई गई होगी और कहीं शराब पिलाकर उसकी हत्या तो नहीं की गई, पुलिस को इस बात की जांच पड़ताल करने की जरूरत है.
कम पानी में कैसे हो सकती है मौत?
मुखिया निमाई चंद्र महतो ने कहा 'वार्ड सदस्य से जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई है. मृतक के पांच छोटे बच्चे हैं. परिजन हैरान हैं कि इतने कम पानी में मौत कैसे हो सकती है? परिजनों ने इस मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है.
साजिश के तहत हुई हत्या
वहीं मृतक के चाचा ललित किशोर राय ने बताया 'हमारे भतीजे की साजिश के तहत हत्या की गई है और शव को गड्ढे में फेंका है, पास में शराब की भट्ठी है, यह भी जांच होनी चाहिए कि उसने किसके साथ था और कहां शराब पी थी.'
“जिस गड्ढे में शव मिला है, उसमें दो से तीन फीट पानी था. प्रथम दृष्टया आशंका है कि व्यक्ति शराब के नशे में गिर गया होगा. हालांकि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी।”लेकिन स्थानीय लोग पहले जांच की मांग पर अड़े हुए हैं: गिरधारी कुमार साहू, थाना प्रभारी, गोविंदपुर
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के नतीजों पर ही यह साफ हो पाएगा कि विजय कुमार की मौत हादसा थी या इसके पीछे कोई साजिश.
ये भी पढ़ें- मंदिर की सीढ़ियों से गिरने पर महिला की मौत, कमेटी सदस्यों पर कार्रवाई की मांग
रांची में सरकारी स्कूल का भवन गिराः अंदर सो रहे एक व्यक्ति की मौत, चार घायल
पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन को देख भागने लगा युवक, कुएं में गिरने से हुई मौत