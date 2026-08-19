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सोनीपत में भ्रष्टाचार की शिकायत करना पड़ा भारी, कर्मचारी नेता के साथ बदमाशों ने की मारपीट, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वाले कर्मचारी नेता पर बदमाशों ने लाठी-डंडों से बीच सड़क जोरदार हमला कर दिया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी : घायल व्यक्ति कोई आम शिकायतकर्ता नहीं, बल्कि हुड्डा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन नागर हैं. उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी और अब आरोप लगाया है कि इसी शिकायत से नाराज होकर ठेकेदार ने उन पर हमला करवाया है. सोनीपत के सेक्टर-27 इलाके में अचानक बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया.

सोनीपत में भ्रष्टाचार की शिकायत करना पड़ा भारी (ETV Bharat)

मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद : मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि एक गाड़ी से दो युवक नीचे उतरते हैं और रामकिशन नागर पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं. बचने के लिए पीड़ित मदद की गुहार लगाता है. इसी दौरान एक व्यक्ति मौके की तरफ आता दिखाई देता है, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं. हमले में रामकिशन नागर के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है.