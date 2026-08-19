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सोनीपत में भ्रष्टाचार की शिकायत करना पड़ा भारी, कर्मचारी नेता के साथ बदमाशों ने की मारपीट, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद

हरियाणा के सोनीपत में भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर कर्मचारी नेता के साथ जमकर मारपीट की गई.

Person attacked with iron rods and sticks in Sonipat after complaining about corruption
सोनीपत में भ्रष्टाचार की शिकायत करना पड़ा भारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2026 at 8:31 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 9:06 PM IST

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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वाले कर्मचारी नेता पर बदमाशों ने लाठी-डंडों से बीच सड़क जोरदार हमला कर दिया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी : घायल व्यक्ति कोई आम शिकायतकर्ता नहीं, बल्कि हुड्डा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन नागर हैं. उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी और अब आरोप लगाया है कि इसी शिकायत से नाराज होकर ठेकेदार ने उन पर हमला करवाया है. सोनीपत के सेक्टर-27 इलाके में अचानक बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया.

सोनीपत में भ्रष्टाचार की शिकायत करना पड़ा भारी (ETV Bharat)

मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद : मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि एक गाड़ी से दो युवक नीचे उतरते हैं और रामकिशन नागर पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं. बचने के लिए पीड़ित मदद की गुहार लगाता है. इसी दौरान एक व्यक्ति मौके की तरफ आता दिखाई देता है, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं. हमले में रामकिशन नागर के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

पुलिस ने की जांच शुरू : पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने विभाग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी. उनका आरोप है कि एक ठेकेदार लंबे समय से टेंडर ले रहा है और कथित तौर पर फर्जी बिलों के जरिए घोटाला कर रहा है. इसी शिकायत से नाराज होकर उन पर हमला करवाया गया. मामले में सेक्टर-27 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है.

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Last Updated : August 19, 2026 at 9:06 PM IST

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